Moskva 3. októbra (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore v septembri vzrástla na najvyššiu úroveň za 3,5 roka, hoci západné sankcie naďalej sťažujú export. Prispelo k tomu zvýšenie výroby, nových objednávok aj dopytu klientov. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Index nákupných manažérov (PMI) z ruského výrobného sektora v septembri vzrástol na 52 bodov z 51,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Septembrová hodnota indexu je najvyššia od marca 2019, vzdialila sa viac od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od jeho poklesu.



Ruský priemysel sa zameral na domácich zákazníkov, keďže nové exportné objednávky prudko klesli vplyvom sankcií, uviedla S&P Global. Zamestnanosť v ruskej výrobe v septembri rástla najrýchlejším tempom od januára, čo firmy pripisovali väčším požiadavkám na výrobu a nárastu nových objednávok.



Nie je jasné, do akej miery mal čiastočný mobilizačný príkaz prezidenta Vladimira Putina z 21. septembra vplyv na počty pracovných síl. Desaťtisíce mužov odvtedy odviedli do armády alebo utiekli do zahraničia. To isté možno povedať o sentimente v otázke budúcej produkcie, ktorý v septembri dosiahol najvyššiu úroveň od marca 2019.



Podľa S&P Global väčší optimizmus pramenil z vývoja nových produktov, väčšej substitúcie dovozu a nádejí na zvýšenie dopytu.