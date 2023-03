Aktivita v ruskom výrobnom sektore vzrástla najprudšie za 6 rokov

Moskva 1. marca (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore zaznamenala minulý mesiac najvýraznejšie tempo rastu za posledných šesť rokov. Opäť sa zvýšili nové domáce objednávky a spolu s nimi aj produkcia. Uviedla to v stredu spoločnosť S&P Global, ktorej výsledky prieskumu zverejnil portál RTTNews.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský výrobný sektor dosiahol vo februári 53,6 bodu oproti 52,6 bodu v januári. To predstavuje zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Februárový údaj je zároveň najlepší od začiatku roka 2017.



Celkovú aktivitu vo výrobnom sektore podporilo zrýchlenie rastu nových objednávok, týka sa to však objednávok na domácom trhu. Nové zahraničné objednávky pokračovali v poklese po tom, ako západné štáty uvalili v minulom roku na Rusko pre inváziu na Ukrajinu sankcie. Domáce nové objednávky však vzrástli najrýchlejším tempom od marca 2019.



Výraznejšie rástla aj produkcia, ktorá nahrádza výpadok dovozu zo zahraničia. Tá reagovala na rast domácich objednávok. V raste pokračovala aj zamestnanosť vo výrobnom sektore, aj keď tempo rastu bolo najslabšie za posledné tri mesiace.