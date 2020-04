Aktivita v ruskom výrobnom sektore zaznamenala rekordný pokles

Moskva 30. apríla (TASR) - Aktivita v ruskom výrobnom sektore zaznamenala tento mesiac rekordný pokles. Dôvodom je súčasná kríza spojená so šírením nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský výrobný sektor dosiahol v apríli 31,3 bodu oproti marcovej hodnote 47,5 bodu. To znamená prudké zrýchlenie poklesu sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to najvýraznejší pokles aktivity v sektore od septembra 1997, keď sa začalo so zverejňovaním príslušných údajov.



Najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov zaznamenali aj nové objednávky. A podobne sa vyvíjali aj nové exportné objednávky, keď zákazníci objednávky rušili, prípadne odkladali.