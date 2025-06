Aktivita v ruských službách zrýchlila rast

Moskva 4. júna (TASR) - Aktivita v ruskom sektore služieb pokračovala v máji v raste, pričom jeho tempo dosiahlo štvormesačné maximum. Vývoj v službách, ako aj vo výrobe sa potom odrazil na aktivite v celom ruskom súkromnom sektore, ktorý sa vrátil k rastu. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, o ktorých informovali portály RTTNews a tradingeconomics.



Index nákupných manažérov S&P Global pre ruský sektor služieb dosiahol v máji 52,2 bodu oproti aprílovej hodnote 50,1 bodu. Znamená to výrazné zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Májové tempo rastu bolo zároveň najvyššie od januára, v ktorom index dosiahol 54,8 bodu, čo predstavovalo najvyšší rast aktivity v oblasti služieb za 12 mesiacov.



Vývoj v ruskom sektore služieb podporili nové objednávky aj produkcia. V obidvoch prípadoch sa tempo rastu zrýchlilo. Naopak, zamestnanosť v službách v máji podľa tradingeconomics klesla, a to najprudšie od januára 2023.



Už začiatkom týždňa zverejnila spoločnosť S&P Global údaje o vývoji aktivity v ruskom výrobnom sektore, podľa ktorých sa vrátila k rastu. Obidva sektory, výrobný aj sektor služieb, tak prispeli k tomu, že k rastu sa vrátila aktivita v celom súkromnom sektore. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v máji 51,4 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavoval 49,8 bodu.