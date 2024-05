Aktivita v sektore služieb USA klesla prvýkrát za takmer 1,5 roka

Washington 3. mája (TASR) - Po raste 15 mesiacov po sebe zaznamenala aktivita v americkom sektore služieb minulý mesiac nečakaný pokles. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý sa odvolal na údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



ISM v piatok oznámil, že index nákupných manažérov pre americký sektor služieb dosiahol v apríli 49,4 bodu po marcovej úrovni 51,4 bodu. To znamená pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu aktivity a indexom na úrovni 52 bodov. Výsledok zároveň predstavuje prvý pokles aktivity v sektore od decembra 2022.



Pod nečakaný pokles aktivity v oblasti služieb sa podpísalo najmä výrazné zhoršenie vývoja v oblasti zamestnanosti. Príslušný čiastkový index dosiahol v apríli 45,9 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 48,5 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu zamestnanosti v oblasti služieb. Okrem toho sa spomalil rast podnikateľskej aktivity, ako aj rast nových objednávok.