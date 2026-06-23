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Aktivita v sektore služieb USA v júni vzrástla
Predbežné údaje, ktoré zverejnila S&P Global v utorok, naznačujú mierne, hoci najvýraznejšie zlepšenia aktivity od februára, čo čiastočne súvisí s majstrovstvami sveta vo futbale.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Aktivita v sektore služieb USA tento mesiac vzrástla. Index nákupných manažérov (PMI) v odvetví, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, sa zvýšil na 51,3 bodu z májovej úrovne 50,7 bodu. Zotrval tak nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Predbežné údaje, ktoré zverejnila S&P Global v utorok, naznačujú mierne, hoci najvýraznejšie zlepšenia aktivity od februára, čo čiastočne súvisí s majstrovstvami sveta vo futbale. Produkcia a nové objednávky vzrástli len mierne, pričom firmy poukázali na vysoké ceny, zvýšené úrokové sadzby a slabú dôveru medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Zamestnanosť medzitým klesla druhý mesiac po sebe. Dodacie lehoty dodávateľov sa výrazne predĺžili, čo odráža narušenia prepravy v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Ceny vstupov sa vyšplhali na šesťmesačné maximum, zatiaľ čo inflácia predajných cien dosiahla 11-mesačné maximum. Očakávania týkajúce sa produkcie v nasledujúcom roku sa zlepšili, ale nálada zostala hlboko pod dlhodobým priemerom vzhľadom na neistý výhľad ekonomiky, vojnu na blízkom východe a colnú politiku USA.
Predbežné údaje, ktoré zverejnila S&P Global v utorok, naznačujú mierne, hoci najvýraznejšie zlepšenia aktivity od februára, čo čiastočne súvisí s majstrovstvami sveta vo futbale. Produkcia a nové objednávky vzrástli len mierne, pričom firmy poukázali na vysoké ceny, zvýšené úrokové sadzby a slabú dôveru medzi podnikmi a spotrebiteľmi. Zamestnanosť medzitým klesla druhý mesiac po sebe. Dodacie lehoty dodávateľov sa výrazne predĺžili, čo odráža narušenia prepravy v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Ceny vstupov sa vyšplhali na šesťmesačné maximum, zatiaľ čo inflácia predajných cien dosiahla 11-mesačné maximum. Očakávania týkajúce sa produkcie v nasledujúcom roku sa zlepšili, ale nálada zostala hlboko pod dlhodobým priemerom vzhľadom na neistý výhľad ekonomiky, vojnu na blízkom východe a colnú politiku USA.