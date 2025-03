Aktivita v súkromnom sektore EÚ vo februári vzrástla len veľmi mierne

Brusel 5. marca (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny vo februári vzrástla len veľmi mierne, keďže slabý rast v sektore služieb len sotva vykompenzovala dlhodobý pokles výroby. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa najnovších údajov kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrého ukazovateľa celkového ekonomického zdravia regiónu, po očistení od sezónnych vplyvov zostal vo februári na januárovej úrovni 50,2 bodu.



To sa zhoduje s predbežným odhadom, pričom hodnota indexu sa udržala len tesne nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Ekonomika eurozóny už dva mesiace po sebe sotva rástla, keďže mierny rast v sektore služieb takmer úplne pohltila recesia vo výrobnom sektore. Dobrou správou je, že pokles vo výrobe sa zmierňuje, čo by mohlo pripraviť pôdu pre oživenie celej ekonomiky," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, vo februári klesol na trojmesačné minimum 50,6 z 51,3 bodu v januári.



Na druhej strane, pokles vo výrobnom sektore sa vo februári zmiernil. A o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Jeho PMI totiž vzrástol na 47,6 namiesto na 47,3 bodu zo 46,6 bodu v januári. Hodnota indexu sa však zostala pod zlomovou hranicou 50 bodov, kde sa drží od polovice roka 2022.



Z prieskumu vyplýva tiež, že celkový dopyt klesol rýchlejším tempom. Konkrétne, čiastkový index nových objednávok sa vo februári znížil na 49 zo 49,3 bodu v januári.



Inflačné tlaky v službách, ktoré pozorne sleduje Európska centrálna banka (ECB), zostali vysoké. Ceny rástli najrýchlejším tempom za 10 mesiacov, príslušný index sa zvýšil na 54,7 z 53,9 bodu.



"Pred ďalším zasadnutím ECB sa všetky oči upierajú na rast vstupných nákladov spôsobených mzdami vzhľadom na dôraz, ktorý kladie centrálna banka na infláciu služieb," povedal de la Rubia.



"Bez náznaku spomaľovania vstupných nákladov je pochopiteľné, že v ECB sa ozývajú hlasy, ktoré by chceli na najbližšom zasadnutí diskutovať o prestávke v znižovaní sadzieb," dodal.



Čo sa týka najväčších ekonomík eurozóny, februárový PMI súkromného sektora v Nemecku bol revidovaný nadol na 50,4 z predbežných 51 bodov a bol tiež nižší než 50,5 bodu v januári. To signalizuje len marginálny rast aktivity. A kombinovaný PMI Francúzska, druhej najväčšej ekonomiky bloku, bol síce revidovaný na 45,1 zo 44,5 bodu pri rýchlom odhade, ale bol nižší než 47,6 bodu v januári a zostal pod hranicou 50 bodov.



Najvyšší PMI vykázalo vo februári Španielsko (55,1 bodu, dvojmesačné maximum), po ktorom nasledovali Írsko (53,4 bodu, trojmesačné maximum) a Taliansko (51,9 bodu, najviac za deväť mesiacov).