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Aktivita v súkromnom sektore eurozóny naďalej mierne rastie
Motorom posilňovania súkromnej aktivity v eurozóne bol jej rýchlejší rast v nemeckej ekonomike.
Autor TASR
Luxemburg 23. novembra (TASR) - Aktivita súkromného sektora eurozóny v novembri pokračuje v miernom raste. Zložený index nákupných manažérov (PMI) mapujúci aktivitu v priemysle aj službách, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, zostal na úrovni 51,7 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nenaplnilo sa tak očakávanie trhu, že PMI stúpne na 51,9 bodu. Rast aktivity, ktorý trvá už piaty mesiac v rade, podľa predbežných údajov podporilo mierne zvýšenie nových objednávok. Avšak výhľad podnikateľov na najbližší rok sa zhoršil a úroveň zamestnanosti sa v podstate nezmenila. Ceny výrobných vstupov a veľkoobchodné ceny produkcie naďalej rástli, hoci pomalším tempom.
Motorom posilňovania súkromnej aktivity v eurozóne bol jej rýchlejší rast v nemeckej ekonomike, ktorý pomohol vykompenzovať prehlbujúci sa pokles vo francúzskom hospodárstve. Vo zvyšku eurozóny produkcia podľa prieskumu S&P Global mierne stúpla, ale najpomalším tempom za šesť mesiacov.
Nenaplnilo sa tak očakávanie trhu, že PMI stúpne na 51,9 bodu. Rast aktivity, ktorý trvá už piaty mesiac v rade, podľa predbežných údajov podporilo mierne zvýšenie nových objednávok. Avšak výhľad podnikateľov na najbližší rok sa zhoršil a úroveň zamestnanosti sa v podstate nezmenila. Ceny výrobných vstupov a veľkoobchodné ceny produkcie naďalej rástli, hoci pomalším tempom.
Motorom posilňovania súkromnej aktivity v eurozóne bol jej rýchlejší rast v nemeckej ekonomike, ktorý pomohol vykompenzovať prehlbujúci sa pokles vo francúzskom hospodárstve. Vo zvyšku eurozóny produkcia podľa prieskumu S&P Global mierne stúpla, ale najpomalším tempom za šesť mesiacov.