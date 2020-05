Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v apríli takmer zastavila

Londýn 6. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu v apríli vážne zasiahla súkromný sektor eurozóny. Jeho aktivita sa minulý mesiac takmer zastavila, keďže vlády v regióne zaviedli blokády, aby zabránili šíreniu vírusu. Ukázali to v stredu spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovších výsledkov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v apríli znížil na 13,6 bodu z 29,7 bodu v marci. Spresnená hodnota indexu je síce o máličko vyššia ako 13,5 bodu pri rýchlom odhade, ale aj tak je to najhorší výsledok v histórii prieskumov, ktoré sa začali v júli 1998.



Hodnota PMI nižšia ako 50 bodov signalizuje pokles aktivity v danom odvetví. Ale aktuálny rozsah tohto poklesu je bezprecedentný, pričom k nemu došlo vo všetkých krajinách regiónu a tiež vo všetkých odvetviach, skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Najvyšší kombinovaný PMI vykázalo v apríli Nemecko, a to 17,4 bodu, čo je o niečo viac ako 17,1 bodu pri rýchlom odhade, ale zároveň najnižší PMI v histórii prieskumov. Nasledovali Írsko so 17,3 bodu a Francúzsko s 11,1 bodu, čo je horší výsledok ako 11,2 bodu pri rýchlom odhade. Taliansky PMI klesol na 10,9 bodu a španielsky dokonca na 9,2 bodu. Vo všetkých prípadoch klesli indexy na rekordné minimum.



Reštrikcie po vypuknutí pandémie viedli nielen k výraznému zníženiu aktivity, ale aj nových objednávok a k strmému poklesu zamestnanosti. A hoci viaceré vlády umožnili firmám využívať rôzne programy financovania miezd, ktoré mali zabrániť prepúšťaniu, zníženie počtu zamestnancov bolo v apríli najstrmšie za takmer 22 rokov prieskumov. Podľa Markit úbytok pracovných miest v takom rozsahu nie je iba reakciou na súčasnú zlú situáciu, ale odráža aj veľkú neistotu o obavy o budúcnosť.



Najhoršia situácia je v dominantnom sektore eurozóny, v službách. Jeho PMI po spresnení klesol na 12 bodov z 26,4 bodu v marci, čo je viac ako 11,7 bodu pri predbežnom odhade, ale tiež najnižšia hodnota indexu od začiatku zbierania údajov.



Aprílový prieskum ukázal tiež, že očakávania firiem v súvislosti s ďalším vývojom sa nezmenili od marca, keď dosiahli rekordné minimum. Mnohé firny naznačili, že sa obávajú dlhodobého vplyvu pandémie na dopyt a aktivitu.



Podľa Williamsona po zablokovaní ekonomík v regióne neprekvapuje, že sú údaje za apríl zlé, ale miera poklesu je stále "šokujúca".



Výsledky prieskumu poukazujú na medzikvartálne zníženie ekonomiky regiónu o 7,5 %, čo je oveľa horšie ako najväčší pokles počas globálnej finančnej krízy.



A hoci sa vzhľadom na uvoľňovanie blokád môže miera poklesu v nasledujúcich mesiacoch zmierniť, analytici Markit nepredpokladajú žiadne významnejšie náznaky zotavenia skôr ako v druhej polovici roka. A je pravdepodobné, že potrvá niekoľko rokov, kým sa výkon ekonomiky eurozóny dostane späť na úroveň pred koronakrízou.