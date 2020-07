Londýn 24. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v júli vrátila k rastu, keďže ďalšie ekonomiky regiónu sa znovu otvorili po zmiernení blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu. Ukázali to v piatok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa rýchleho odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v júli zvýšil na 54,8 bodu zo 48,5 bodu v júni.



Hodnota indexu prvýkrát od februára 2020 prekročila hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. A prekonala aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 51,1 bodu.



A zároveň júlové tempo rastu kombinovaného PMI je najstrmšie za dva roky, od júna 2018.



Toto zlepšenie odráža oživenie aktivít po zmiernení blokád, pričom nové objednávky stúpli prvýkrát od februára a produkcia sa zvýšila najstrmšie za viac ako dva roky. Zmiernili sa aj straty pracovných miest, hoci prepúšťanie pokračuje.



„Firmy v celej eurozóne zaznamenali povzbudivý začiatok 3. štvrťroka, pričom produkcia v júli rástla najrýchlejším tempom za viac ako dva roky, keďže pokračuje uvoľňovanie blokád a otváranie ekonomík," skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit.



Dominantný sektor služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v júli tiež vrátil k rastu, keďže jeho PMI prekonal hranicu 50 bodov a stúpol na 55,1 zo 48,3 bodu v júni. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od polovice roka 2018 a prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí odhadovali, že stúpne na 51 bodov.



Rovnako aj PMI výrobného sektora sa zvýšil na 51,1 zo 47,4 bodu v júni, zatiaľ čo analytici počítali s jeho nárastom na 50 bodov.



Pod oživenie aktivity vo výrobe sa čiastočne podpísal nárast nových vývozných objednávok. Príslušný čiastkový index stúpol v júli na najvyššiu úroveň od augusta 2018, a to na 51,9 zo 43,1 bodu v júni.



Čo sa týka najväčších ekonomík eurozóny, najvyšší kombinovaný PMI dosiahlo v júli Francúzsko, a to 57,6 bodu a nemecký PMI sa zvýšil na 55,5 bodu. V oboch prípadoch je to návrat k rastu, rovnako ako vo zvyšku regiónu.



Podľa Williamsona tieto výsledky naznačujú, že ekonomika eurozóny by mala výrazne ožiť po páde v 2. kvartáli a vrátiť sa k rastu, pričom jej vývoj by mal mať tvar písmena V. Pripomenul však, že iné ukazovatele, ako napríklad skrátený pracovný čas či prepúšťanie, predstavujú vážne riziká pre zotavovanie hospodárstva a mohli by ho spomaliť.