Londýn 23. novembra (TASR) – Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v novembri prudko klesla, pretože členské štáty zaviedli agresívnejšie opatrenia na zastavenie druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Ukázali to v pondelok predbežné údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa rýchleho odhadu Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri znížil až na 45,1 bodu z októbrových 50 bodov.



Dosiahol tak šesťmesačné minimum a prepadol sa výrazne pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Spoločnosť Markit upozornila tiež, že s výnimkou poklesov zaznamenaných v prvých dvoch štvrťrokoch tohto roka je priemerná hodnota PMI 47,6 v súčasnom 4. štvrťroku zatiaľ najnižšia od posledného kvartálu 2012, počas dlhovej krízy v eurozóne. To signalizuje strmý pokles hospodárstva euroregiónu.



Sektor služieb bol pritom najviac zasiahnutý opatreniami na obmedzenie šírenia koronavírusu. Zatiaľ čo rast PMI výrobného sektora sa v novembri len spomalil na trojmesačné minimum 53,6 z 54,8 bodu v októbri, aktivita v dominantnom sektore služieb opäť klesla, už tretí mesiac po sebe, a jeho PMI sa prepadol na 41,3 zo 46,9 bodu v októbri. To je najnižšia hodnota od mája.



Odlišné trendy boli zaznamenané aj v celom regióne. Kým súkromný sektor v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku, v novembri síce zaznamenal spomalenie aktivity, ale udržal si rast. Jeho PMI klesol na 52 z 55 bodov, čo bol najslabší výsledok od júla a aj za ten vďačí výrobnému sektoru. Vo Francúzsku, druhom najväčšom hospodárstve eurozóny je však situácia oveľa horšia. PMI jeho súkromného sektora sa strmo prepadol, hlboko pod zlomovú hranicu 50 bodov, a to na 39,5 zo 47,9 bodu. Vývoj vo Francúzsku tak bol "hlavným brzdiacim" faktorom v celom regióne. Tretí v rade a strmší pokles aktivity v jeho sektore služieb sprevádzal totiž prvýkrát od mája aj pokles výroby.



Aj v ostatných sledovaných štátoch euroregiónu aktivita v súkromnom sektore klesla, pričom zastavenie rastu vo výrobnom sektore bolo ešte umocnené čoraz výraznejším poklesom aktivity v sektore služieb.



Chris Williamson, hlavný ekonóm Markit, v komentári po zverejnení výsledkov prieskumu skonštatoval, že hospodárstvo eurozóny v novembri zamierilo strmo nadol po obnovení blokád a opatrení proti ochoreniu COVID-19. Novembrové výsledky tak podľa neho zvyšujú pravdepodobnosť, že sa hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny vo 4. štvrťroku opäť zníži.



Dodal, že zotavovanie euroregiónu z tzv. zdravotnej krízy sa tak spomalí a predĺži. Predpovedá eurozóne pokles HDP v tomto roku o 7,4 % a v roku 2021 očakáva jeho rast len o 3,7 %.