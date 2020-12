Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v novembri strmo klesla

Londýn 3. decembra (TASR) – Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v novembri klesla, prvýkrát po piatich mesiacoch rastu. Dôvodom bolo opätovné zavedenie opatrení na zastavenie druhej vlny pandémie nového koronavírusu, ktoré zasiahli najmä sektor služieb. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje spoločnosti IHS Markit.



Podľa najnovšieho prieskumu Markit sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri znížil na 45,3 bodu z októbrových 50 bodov.



Spresnená hodnota indexu je o niečo väčšia ako 45,1 bodu pri rýchlom odhade, ale nachádza sa pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Dôvodom zastavenia rastu súkromného sektora bol strmý pokles aktivity v kľúčovom sektore služieb, najväčší od mája. Sektor výroby pritom pokračoval v raste, už piaty mesiac po sebe, aj keď najpomalším tempom od júla. Markit uviedol tiež, že pokles celkovej aktivity zaznamenali všetky sledované štáty eurozóny s výnimkou Nemecka, najväčšej ekonomiky bloku.



Konkrétne PMI nemeckého súkromného sektora sa v novembri síce znížil na päťmesačné minimum 51,7 bodu, čo bolo menej ako 52 bodov pri rýchlom odhade, ale udržal sa nad hranicou 50 bodov. Druhý najvyšší PMI mal írsky súkromný sektor, a to 47,7 bodu, čo je jeho dvojmesačné minimum. Nasledovali Taliansko s PMI 42,7 bodu (šesťmesačné minimum), Španielsko (41,7 bodu; šesťmesačné minimum) a Francúzsko (40,6 bodu namiesto 39,9 bodu pri rýchlom odhade; šesťmesačné minimum).



Prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora služieb eurozóny sa v novembri prudko prepadol na 41,7 zo 46,9 bodu v októbri. A hoci je spresnená hodnota o niečo vyššia ako 41,3 pri rýchlom odhade, už tretí mesiac sa udržala pod úrovňou 50 bodov. Okrem toho je novembrová hodnota najnižšia od mája, keďže podniky v pohostinstve a obchody, ktoré nepredávajú tzv. základný tovar, museli znova zavrieť a pohyb ľudí bol obmedzený.



Ale vyhliadky na vakcínu vyvolali nádej, a to sa odrazilo na zlepšení celkového optimizmu. Čiastkový index budúcej produkcie tak vzrástol na 60,4 z 56,5 bodu.



"Povzbudivé je, že očakávania rastu sa zvýšili, pretože vývoj vakcín podporuje optimizmus, že život sa môže začať vracať k normálu v roku 2021," uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm Markit, po zverejnení výsledkov prieskumu.



Pripomenul však, že ekonomika eurozóny v novembri znova zamierila nadol, keďže vlády zintenzívnili boj proti ochoreniu COVID-19. Jej pokles bude však oveľa menší ako na jar, keďže na rozdiel od blokád na začiatku roka výroba na jeseň pokračovala v raste, čiastočne vďaka oživeniu exportu. A sektor služieb tiež eviduje menší pokles ako počas prvej blokády, čo odráža jednak vedľajší dopyt výrobného odvetvia po doprave a ďalších službách a tiež voľnejšie blokády v porovnaní s jarnými reštrikciami.



Williamson očakáva sa, že výdavky podnikov aj spotrebiteľov začnú stúpať, keď sa výhľad vďaka vakcínam "vyjasní". Zároveň však nabáda na opatrnosť a upozorňuje, že ťažkosti ešte nejaký čas potrvajú.