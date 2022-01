Aktivita súkromného sektora EÚ mala v decembri výrazne slabší rast

Londýn 5. januára (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v posledný mesiac minulého roka výrazné spomalenie rastu, pričom rast dosiahol 9-mesačné minimum. Aktivitu v sektore ovplyvnilo prudké zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom na konci roka, čo do veľkej miery zasiahlo v eurozóne dominantný sektor služieb. Poukázali na to v stredu zverejnené konečné údaje spoločnosti IHS Markit.



Po nástupe nového a infekčnejšieho variantu nového koronavírusu omikron viacero krajín opätovne prijalo obmedzenia, medzi nimi aj najväčšia európska ekonomika Nemecko. To malo najväčší vplyv na vývoj súkromného sektora v menovom bloku.



Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v decembri 53,3 bodu oproti novembrovej hodnote 55,4 bodu. Decembrová hodnota indexu je tak najnižšia od marca minulého roka.



Výsledok je zároveň mierne horší, než udával predbežný odhad, ktorý poukazoval na kompozitný index na úrovni 53,4 bodu. Stále to však znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



"Zrýchlenie rastu, ktoré sme zaznamenali v novembri, sa, bohužiaľ, ukázalo ako veľmi krátkodobá záležitosť," povedal ekonóm Joe Hayes z IHS Markit s tým, že šírenie variantu omikron výrazne zasiahlo najmä sektor služieb. Index nákupných manažérov pre sektor služieb klesol na 8-mesačné minimum 53,1 bodu z novembrovej hodnoty 55,9 bodu. Konečný údaj je o niečo horší než predbežný odhad, ktorý index stanovil na 53,3 bodu.



Pokles zaznamenal aj začiatkom týždňa zverejnený index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny, udržal sa však na vysokej úrovni. V decembri dosiahol 58 bodov oproti novembrovej hodnote 58,4 bodu.