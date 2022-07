Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v júli znížila

Brusel/Londýn 22. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa tento mesiac znížila. Hlavným dôvodom bola akcelerácia poklesu vo výrobnom sektore a takmer stagnácia v sektore služieb, keďže vysoká inflácia núti spotrebiteľov obmedzovať výdavky.



Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa výrobný sektor aj služby, v júli padol na 49,4 bodu z 52 bodov v júni, uviedla spoločnosť S&P Global vo svojom rýchlom odhade. Index sa dostal pod 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie, a sklamal tiež očakávania ekonómov, ktorí počítali so znížením indexu len na 51 bodov.



"Zdá sa, že ekonomika eurozóny by mala v 3. kvartáli zaznamenať kontrakciu, keďže podnikateľská aktivita v júli skĺzla do poklesu a perspektívne indikátory signalizujú zhoršenie v nadchádzajúcich mesiacoch," uviedol ekonóm S&P Global Chris Williamson. Dodal, že podľa aktuálnych údajov hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v 1. kvartáli klesne o 0,1 %. Ekonómovia prognózujú nárast o 0,2 %.



PMI pre sektor služieb v júli klesol na 15-mesačné minimum 50,6 bodu z 53 bodov v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali s 52 bodmi.



Index aktivity vo výrobnom sektore padol na 49,6 bodu z 52,1 bodu. Index produkcie vo výrobnom sektore si pohoršil na 46,1 bodu zo 49,3 bodu a dostal sa najnižšie od mája 2020.