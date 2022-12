Brusel 5. decembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny aj v novembri klesla, už piaty mesiac po sebe. To naznačuje, že ekonomika regiónu skĺzne do miernej recesie, keďže spotrebitelia znižujú výdavky v dôsledku stúpajúcej inflácie. Ukázali to v pondelok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných výsledkov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri 2022 zvýšil na 47,8 z októbrového 23-mesačného minima 47,3 bodu.



Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom, ale hodnota indexu nižšia ako 50 bodov znamená pokles aktivity v danom odvetví.



Pokles súkromného sektora piaty mesiac po sebe zvyšuje pravdepodobnosť, že eurozóna skĺzne do recesie, upozornil Chris Williamson, hlavný ekonóm v S&P Global Market Intelligence.



No vzhľadom na mierne tempo poklesu aktivity v eurozóne, ktoré sa v novembri ešte spomalilo, Williamson odhaduje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) regiónu zníži len o 0,2 %.



Ekonómovia v prieskume agentúry Reuters pritom minulý mesiac predpovedali, že ekonomika eurozóny v tomto štvrťroku klesne o 0,4 %.



Prieskum odhalil, že dopyt sa v novembri opäť znížil a vyhliadky na bezprostredný obrat k lepšiemu sú mizivé. Firmy preto obmedzili nábor, v dôsledku čoho čiastkový index zamestnanosti klesol na 51,8 z 52,5 bodu v októbri.



Nezamestnanosť v regióne sa pritom v októbri znížila na 6,5 %, ukázali minulý týždeň údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že spresnený PMI dominantného sektora služieb v eurozóne v novembri klesol o niečo viac, a to na 48,5 zo 48,6 bodu v októbri.



Index vstupných aj výstupných cien však klesol tiež, čo naznačuje, že inflačné tlaky už možno dosiahli vrchol. To by bola vítaná správa pre predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB).



Presnejšie, čiastkový index výrobných cien dosiahol v novembri trojmesačné minimum 62,3 bodu.



Inflácia v eurozóne sa v novembri spomalila viac, ako sa očakávalo, na 10 %, čo je však stále päťnásobok 2-% cieľa ECB.



Centrálna banka zvyšuje úrokové sadzby v snahe skrotiť rast cien a očakáva sa, že koncom tohto mesiaca pridá ďalších 50 bázických bodov.



"Keďže prieskumy prinášajú aj náznaky, že inflácia vyvrcholila, protivietor v podobe rastúcich cien v prípade dopytu by sa mal v nadchádzajúcich mesiacoch začať zmierňovať, čo naznačuje, že akákoľvek recesia môže byť krátka a relatívne mierna," dodal Williamson.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, PMI ich súkromného sektora zostal v novembri pod hranicou 50 bodov, pričom najvyššiu hodnotu dosiahol v Španielsku, a to 49,6 bodu, čo bolo trojmesačné maximum. Nasledovali Taliansko (48,9 bodu, tiež trojmesačné maximum), Írsko (48,8 bodu, 21-mesačné minimum), Francúzsko (48,7 bodu, menej ako 48,8 pri rýchlom odhade a 21-mesačné minimum) a Nemecko (46,3 namiesto predbežných 46,4 bodu a trojmesačné maximum).