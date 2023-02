Brusel 21. februára (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny vo februári opäť vzrástla, už druhý mesiac po sebe. A viac ako predpovedali ekonómovia. Dosiahla pritom najvyššiu úroveň za deväť mesiacov. To je ďalší z ukazovateľov, ktoré signalizujú, že menová únia by sa mohla vyhnúť recesii. Vyplýva to z predbežných výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa rýchleho odhadu S&P Global sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov vo februári 2023 zvýšil na 52,3 bodu z januárových 50,3 bodu. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne oveľa menej, len na 50,6 bodu.



Hodnota indexu sa tak ešte viac vzdialila od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



"Aktivita podnikov v celej eurozóne rástla vo februári oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo, pričom tempo jej rastu dosiahlo deväťmesačné maximum najmä vďaka ožívaniu aktivity v sektore služieb," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global.



Februárová hodnota PMI podľa neho zodpovedá štvrťročnému hospodárskemu rastu tesne pod 0,3 %.



Viaceré ukazovatele naznačujú, že rast aktivity v eurozóne by mohol pokračovať, keďže dopyt sa vo februári prvýkrát od polovice roku 2022 zvýšil, pričom čiastkový index nových objednávok stúpol na 50,6 zo 48,9 bodu.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, tento mesiac výrazne vzrástol na 53 bodov z 50,8 bodu v januári. Prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali, že dosiahne 51 bodov.



Ale PMI výrobného sektora vo februári nečakane klesol na 48,5 zo 48,8 bodu, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jeho zvýšením na 49,3 bodu.



Na druhej strane čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI, vzrástol na 50,4 zo 48,9 bodu a prvýkrát od mája minulého roka prekonal zlomovú hranicu 50 bodov.



Vstupné náklady vo februári takmer nerástli a továrne zvýšili predajné ceny najpomalším tempom za zhruba dva roky. Index výrobných cien pritom klesol na 58,3 zo 61,6 bodu.



Náznaky uvoľňovania cenových tlakov pravdepodobne uvítajú predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorí agresívne zvyšovali úrokové sadzby v snahe obmedziť infláciu.



Čo sa týka kľúčových ekonomík regiónu, PMI súkromného sektora jej najväčšieho hospodárstva Nemecka vo februári vzrástol na 51,1 bodu zo 49,9 bodu v januári. Prvýkrát od júna minulého roka prekonal hranicu 50 bodov. A prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 50,4 bodu.



Aj kombinovaný PMI Francúzska sa tento mesiac zvýšil, a to na 51,6 zo 49,1 bodu v januári. To je viac než 49,9 bodu, ktoré očakávali ekonómovia a prvý rast aktivity vo francúzskom súkromnom sektore od vlaňajšieho októbra.