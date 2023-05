Aktivita v súkromnom sektore eurozóny rástla v apríli miernejšie

Berlín/Brusel 4. mája (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny rástla v apríli miernejším tempom, než sa pôvodne predpokladalo. Poukázali na to spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburg Commercial Bank (HCOB). Napriek tomu bola aktivita v súkromnom sektore menovej únie najvyššia za takmer rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v apríli 54,1 bodu oproti marcovej úrovni 53,7 bodu. Aj keď to v porovnaní s rýchlym odhadom predstavuje pokles indexu (rýchly odhad poukazoval na index na úrovni 54,4 bodu), stále to znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše aj upravená hodnota indexu je najvyššia od mája minulého roka.



Aktivitu v celkovom súkromnom sektore podporil dominantný sektor služieb, ktorý vykázal najvýraznejší rast aktivity za posledný rok. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v apríli 56,2 bodu oproti marcovej hodnote 55 bodov. Aj v tomto prípade bol spresnený údaj o niečo nižší než rýchly odhad, ktorý stanovil index na úrovni 56,6 bodu. Ako povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia, sektoru služieb sa darí naprieč celou eurozónou, mimoriadne však rastie v Taliansku a Španielsku.



Práve sektor služieb pomohol vykompenzovať pokračujúci pokles aktivity vo výrobnom sektore. Príslušný index dosiahol v apríli 45,8 bodu, zatiaľ čo v marci predstavoval 47,3 bodu. Aprílový údaj predstavuje pokles aktivity v tomto sektore už 10. mesiac v rade.