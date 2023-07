Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla prvýkrát za pol roka

Brusel 5. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v júni pokles, prvý za šesť mesiacov. Ukázali to konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Kompozitný index nákupných manažérov S&P Global a Hamburskej komerčnej banky (HCOB) pre eurozónu, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol po revízii predbežných údajov v júni 49,9 bodu. Predbežný odhad zverejnený 23. júna predstavoval 50,3 bodu, čo predstavuje ešte rast, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Na porovnanie, v máji index dosiahol 52,8 bodu, čo znamená solídny rast aktivity.



Pod júnový pokles aktivity v súkromnom sektore, ktorý bol prvý od decembra minulého roka, sa podpísal najmä vývoj v oblasti výroby. Tá zaznamenala zrýchlenie tempa poklesu. Index nákupných manažérov S&P Global a HCOB klesol v júni na 43,4 bodu oproti májovej hodnote 44,8 bodu. Výsledok je horší, než uvádzal predbežný odhad, ktorý stanovil index na úrovni 43,6 bodu.



Navyše, index nákupných manažérov pre sektor služieb zverejnený v stredu klesol na 52 bodov z májovej hodnoty 55,1 bodu. Predbežný odhad poukazoval na pokles iba na 52,4 bodu. To znamená, že tempo rastu v sektore služieb sa spomalilo do väčšej miery, než naznačoval predbežný odhad.