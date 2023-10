Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa aj v septembri znížila

Brusel 4. októbra (TASR) - Ekonomika eurozóny v uplynulom 3. štvrťroku 2023 pravdepodobne skĺzla do recesie. Naznačuje to ďalší pokles aktivity v jej súkromnom sektore v septembri 2023. Dopyt bol pritom najslabší za takmer tri roky, keďže zadlžení spotrebitelia obmedzili svoje výdavky vzhľadom na rastúce náklady na pôžičky a vyššie ceny. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa revidovaných údajov kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, sa po očistení od sezónnych vplyvov v septembri zvýšil na 47,2 bodu z augustových 46,7 bodu.



Hodnota indexu sa však už štvrtý mesiac po sebe drží pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity od poklesu, aj keď spresnený PMI bol o máličko vyšší než 47,1 bodu pri rýchlom odhade.



Prieskum tiež odhalil, že pokles aktivity bol plošný, keďže podobne ako v auguste sa znížila nielen vo výrobe, ale aj v službách.



Hlavný ekonóm Komerčnej banky (Commercial Bank) v Hamburgu Cyrus de la Rubia po zverejnení výsledkov skonštatoval, že hoci kombinovaný PMI pre eurozónu trocha stúpol, zatiaľ nie je dôvod dúfať v oživenie pre nepriaznivý vývoj v Nemecku a Francúzsku, dvoch najväčších ekonomikách euroregiónu.



Septembrový index nových objednávok, ktorý mapuje celkový dopyt, klesol na 44,4 zo 44,6 bodu. To je jeho najmenšia hodnota od novembra 2020, keď eurozóna čelila blokádam v súvislosti s ochorením COVID-19.



PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem, od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, sa v septembri zvýšil na 48,7 zo 47,9 bodu v auguste. Spresnená hodnota je väčšia než 48,4 bodu pri predbežnom odhade, ale zostala pod hranicou 50 bodov.



Začiatkom týždňa prieskum vo výrobnom sektore zároveň ukázal, že jeho PMI sa v septembri 2023 znížil na 43,4 bodu z augustových 43,5 bodu.



Jediným svetlým bodom bol fakt, že spoločnosti v sektore služieb minulý mesiac zvýšili nábor zamestnancov, aj keď menej ako priemer v prvej polovici roku 2023. Čiastkový index zamestnanosti však stúpol na 51,5 z 50,4 bodu, a to aj napriek tomu, že nové objednávky sú v útlme.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora najväčšieho hospodárstva bloku Nemecka zostal v septembri pod hranicou 50 bodov hoci vzrástol na dvojmesačné maximum 46,4 bodu. PMI Francúzska však klesol na 34-mesačné minimum 44,1 bodu a PMI Talianska dosiahol 49,2 bodu (najviac za tri mesiace). Španielsky PMI sa však vyšplhal na 50,1 bodu. Okrem Španielska už len Írsko malo v septembri PMI vyšší než 50 bodov, aj keď jeho hodnota 52,1 bodu bola najmenšia za dva mesiace.