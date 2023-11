Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla

Brusel 6. novembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v októbri najnižšiu úroveň takmer za tri roky. Potvrdili to v pondelok zverejnené konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Hamburskej obchodnej banky (HCOB). Informoval o tom portál tradingeconomics.



Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore eurozóny aj v sektore služieb, dosiahol v októbri 46,5 bodu oproti septembrovej úrovni 47,2 bodu. Potvrdil sa tak predbežný odhad z konca októbra. Zároveň to znamená najvýraznejší pokles aktivity v súkromnom sektore menovej únie od novembra 2020, keď situáciu v eurozóne ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu.



Aktivitu v súkromnom sektore výrazne ovplyvnili obidve sledované oblasti, ako výrobný sektor, tak sektor služieb. V obidvoch prípadoch aktivita v októbri výrazne klesla, aj keď v prípade výrobného sektora bol pokles o niečo miernejší, než naznačoval predbežný odhad. Konečný index nákupných manažérov dosiahol 43,1 bodu, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na 43 bodov.



Čo sa týka služieb, konečný index potvrdil predbežný odhad, teda 47,8 bodu. To znamená tretí mesiac poklesu aktivity v tomto sektore po sebe a zároveň najvýraznejšie tempo poklesu od februára 2021. Zhoršila sa najmä situácia v oblasti dopytu, pričom nové objednávky klesli najvýraznejším tempom od januára 2021.