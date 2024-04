Aktivita v súkromnom sektore eurozóny rástla najviac za takmer rok

Brusel 23. apríla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala tento mesiac najvýraznejší rast za takmer rok, k čomu prispel najmä vývoj v kľúčovom sektore služieb. Zotavenie v tejto oblasti umožnilo vykompenzovať prehĺbenie poklesu aktivity vo výrobnom sektore. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v apríli 51,4 bodu oproti marcovej hodnote 50,3 bodu. To znamená výrazné zrýchlenie rastu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Výsledok, ktorý je najlepší od mája minulého roka, zároveň vysoko prekonal očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali so zvýšením indexu iba na 50,7 bodu.



Vývoj v súkromnom sektore výrazne ovplyvnil dominantný sektor služieb. Príslušný index dosiahol v apríli 52,9 bodu oproti 51,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Výrazne tak prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s rastom tohto indexu iba na 51,8 bodu.



Výrazné zrýchlenie rastu aktivity v službách pomohlo vykompenzovať nepriaznivý vývoj vo výrobnom sektore, v rámci ktorého index klesol z marcovej hodnoty 46,1 bodu na 45,6 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu. Navyše, je to horší výsledok, než očakávali analytici, ktorí odhadovali zmiernenie poklesu a index na úrovni 46,6 bodu. Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesá už od polovice roka 2022. Od tohto obdobia príslušný index ešte 50-bodovú hranicu neprekonal.