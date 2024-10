Brusel 3. októbra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v septembri klesla, aj keď nie tak prudko, ako naznačili predbežné údaje. Prispelo k tomu spomalenie sektora služieb a pokračujúci pokles výrobného sektora. Ukázali to vo štvrtok spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa revidovaných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrý ukazovateľ celkového ekonomického zdravia euroregiónu, po očistení od sezónnych vplyvov v septembri 2024 znížil na 49,6 bodu namiesto na 48,9 bodu z augustových 51 bodov. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu za sedem mesiacov, pričom sa prepadol pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Prieskum ďalej odhalil, že spresnený PMI dominantného sektora služieb sa v septembri znížil na 51,4 z 52,9 bodu v auguste. To je síce lepší výsledok než 50,5 bodu pri predbežnom odhade, ale tiež najmenšia hodnota za sedem mesiacov.



"Na prvý pohľad sa zdá, že sektor služieb v eurozóne sa drží celkom dobre. Stále rastie," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank. "Ale keď sa pozriete trochu bližšie na jednotlivé krajiny, obraz nie je taký ružový, s výnimkou Španielska," upozornil.



Aktivita francúzskeho sektora služieb sa po olympijských hrách spomalila a rast v Nemecku a Taliansku sa takmer zastavil aj napriek tomu, že firmy v regióne minulý mesiac zvýšili ceny len okrajovo. Index výrobných cien klesol v septembri na 51,5 z 53 bodov, čo je jeho najmenšia hodnota od začiatku roka 2021.



De la Rubia poukázal pritom na pokles nových objednávok v službách, prvýkrát od februára. A tiež na pokračujúci pokles v priemysle.



Septembrový PMI výrobného sektora bol síce revidovaný smerom nahor, ale zostal hlboko pod hranicou 50 bodov, pričom sa znížil na 45 bodov zo 45,8 bodu v auguste, zatiaľ čo podľa rýchleho odhadu mal dosiahnuť len 44,8 bodu.



"Ak vezmeme do úvahy pokračujúci pokles v priemysle, ekonomika eurozóny pravdepodobne vzrástla v 3. štvrťroku len veľmi mierne," dodal de la Rubia.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora vyššie ako 50 bodov malo v septembri len Španielsko (56,3 bodu, štvormesačné maximum). PMI ostatných veľkých ekonomík sa prepadol pod zlomovú hranicu, a to v prípade Talianska na 49,7 bodu (deväťmesačné minimum), Francúzska na 48,6 bodu (viac než 47,4 bodu pri rýchlom odhade, ale najmenej za šesť mesiacov) a Nemecka na 47,5 bodu (47,2 bodu pri rýchlom dohade a sedemmesačné minimum).