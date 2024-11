Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v októbri stabilizovala

Londýn 6. novembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa minulý týždeň udržala na stabilnej úrovni, keďže expanzia v sektore služieb kompenzovala ďalší pokles vo výrobnom odvetví. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v stredu zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (HCOB).



Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrňuje aktivitu v službách aj priemysle, podľa údajov HCOB v októbri vzrástol na 50 bodov zo septembrovej úrovne 49,6 bodu. Hranica 50 bodov oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Vedľajší index PMI pre sektor služieb sa minulý mesiac zvýšil z 51,4 bodu na 51,6 bodu.



"Rast a stabilita nie sú prvé slová, ktoré by ste si spájali so súčasnou hospodárskou situáciou v eurozóne. Práve to však zabezpečuje sektor služieb, ktorý od začiatku tohto roka vykazuje stabilný rast. Mierna expanzia sektora služieb bola kľúčová pre ochranu menovej únie od recesie," uviedol Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm HCOB.



Dopyt po službách sa minulý mesiac znížil, pričom index nových objednávok klesol na 49,2 bodu zo septembrových 49,7 bodu, to však môže byť podľa ekonóma len dočasné. "Sme presvedčení, že poskytovatelia služieb budú naďalej zvyšovať svoju aktivitu, keďže nižšia inflácia a vyššie mzdy znamenajú vyššiu súkromnú spotrebu, ktorá podporuje dopyt po službách," povedal La Rubia.