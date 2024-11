Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v novembri znížila

Brusel 22. novembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v novembri prudko zhoršila, keďže dominantný sektor služieb v bloku klesol a výroba sa prepadla hlbšie do recesie. Ukázali to v piatok predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa rýchleho odhadu sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrého ukazovateľa celkového ekonomického zdravia regiónu, po očistení od sezónnych vplyvov v novembri znížil na desaťmesačné minimum 48,1 bodu z 50 bodov v októbri. Ekonómovia pritom odhadovali, že index zostane nezmenený na októbrovej úrovni 50 bodov. Hodnota indexu menšia než 50 bodov pritom signalizuje pokles aktivity v danom odvetví.



Podľa Cyrusa de la Rubiu, hlavného ekonóma HCOB, horšie to už nemohlo skončiť. "Výrobný sektor eurozóny sa ponára hlbšie do recesie a sektor služieb začína mať tiež problémy po dvoch mesiacoch marginálneho rastu," skonštatoval.



Prieskum tiež odhalil, že index nových objednávok v novembri klesol na 46,6 zo 47,9 bodu v septembri. Dosiahol tak najnižšiu hodnotu v tomto roku, čo nenaznačuje žiadne skoré zlepšenie.



PMI dominantného sektora služieb, ktorý v predchádzajúcich mesiacoch kompenzoval pokles aktivity vo výrobe, sa v novembri znížil na 49,2 z 51,6 bodu. Prepadol sa tak pod zlomovú hranicu 50 bodov, čo znamená pokles aktivity aj v tomto odvetví.



Firmy v službách boli zároveň menej optimistické, pokiaľ ide o budúci rok. Index očakávaní klesol na dvojročné minimum 55 bodov z 59,9 bodu v septembri.



Výrobný sektor pokračoval v novembri v poklese, ktorý trvá už viac ako dva roky, pričom jeho PMI sa znížil na 45,2 zo 46 bodov.



Index produkcie v priemysle, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI, klesol v novembri na 45,1 zo 45,8 bodu aj napriek tomu, že továrne znižovali svoje výstupné ceny už tretí mesiac a rýchlejším tempom ako v októbri. Index výrobných cien pritom klesol na 47,9 zo 48,2 bodu.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora v Nemecku, najväčšej ekonomiky regiónu, sa v novembri znížil na 47,3 bodu, čo je jeho deväťmesačné minimum, zo 48,6 bodu v októbri. PMI Francúzska klesol na 44,8 zo 48,1 bodu.



Výsledky novembrového prieskumu pravdepodobne posilnia očakávania, že Európska centrálna banka na budúci mesiac opäť zníži úrokové sadzby.