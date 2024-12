Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v novembri klesla

Brusel 4. decembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala v novembri výrazný pokles, tempo poklesu však bolo miernejšie, než udával predbežný odhad. Situáciu v súkromnom sektore ovplyvnil najmä vývoj v oblasti služieb, ktorá sa prvým poklesom aktivity za 10 mesiacov pridala k výrobnému sektoru. Aktivita vo výrobe klesá už viac než dva roky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré sa odvolali na konečné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank - HCOB).



Konečný kompozitný index nákupných manažérov pre eurozónu dosiahol v novembri 48,3 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 50 bodov. Znamená to pokles aktivity v súkromnom sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo poklesu však nebolo také výrazné, ako naznačoval rýchly odhad z konca novembra, podľa ktorého index dosiahol 48,1 bodu. Na druhej strane, stále je to najvýraznejší pokles od januára tohto roka.



Vývoj v celom súkromnom sektore výrazne ovplyvnila situácia v službách. Čiastkový index pre sektor služieb dosiahol 49,5 bodu, čo predstavuje prvý pokles aktivity v službách za 10 mesiacov. Opäť bol však pokles miernejší, než signalizoval prvý odhad, ktorý poukazoval na index na úrovni 49,2 bodu. V októbri dosiahol 51,6 bodu.



"Sektor služieb, ktorý pri klesajúcej aktivite vo výrobe ekonomiku doteraz držal, zaznamenal prvý pokles od januára. To je pre celkové rastové vyhliadky veľmi zlá správa, najmä ak tento problém sužuje všetky tri najväčšie ekonomiky eurozóny," povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.



Výrobný sektor, ktorý pokračoval v novembri v poklese, tempo poklesu ešte prehĺbil. V novembri dosiahol 45,2 bodu oproti 46 bodom v predchádzajúcom mesiaci. V tomto prípade spresnené údaje potvrdili predbežný odhad.