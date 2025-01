Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa vrátila k rastu

Brusel 24. januára (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa na začiatku tohto roka vrátila k miernemu rastu. Prispeli k tomu najmä služby, čiastočne však aj výrobný sektor. Ten síce pokračoval v poklese aktivity, avšak miernejším tempom než v poslednom mesiaci minulého roka. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics. Tie zverejnili predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (HCOB).



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v eurozóne v januári 50,2 bodu. V decembri zaznamenal 49,6 bodu. To znamená, že aktivita v súkromnom sektore menového bloku sa vrátila k rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Je to prvý rast od augusta minulého roka, v ktorom index dosiahol 51 bodov. Predbežný výsledok je zároveň lepší, než odhadovali ekonómovia, ktorí počítali iba so zmiernením tempa poklesu. Očakávali, že index vzrastie na 49,7 bodu.



Pod návrat k rastu aktivity v súkromnom sektore eurozóny sa do veľkej miery podpísal sektor služieb. Ten pokračoval v solídnom raste, aj keď oproti decembru sa jeho tempo mierne spomalilo. Index dosiahol v januári 51,4 bodu oproti decembrovej úrovni 51,6 bodu.



Čiastočne však k tomu prispel aj výrobný sektor, ktorý zasa spomalil tempo poklesu. Zatiaľ čo v decembri index dosiahol 45,1 bodu, v januári vykázal 46,1 bodu.



Z veľkých ekonomík vývoj súkromného sektora eurozóny veľkou mierou podporilo Nemecko. Kompozitný index nákupných manažérov dosiahol v januári 50,1 bodu oproti decembrovej úrovni 48 bodov. Bol to najvýraznejší rast aktivity v nemeckom súkromnom sektore za sedem mesiacov.



Okrem toho lepšie výsledky vykázalo aj Francúzsko. Aktivita súkromného sektora v druhej najväčšej ekonomike eurozóny síce opäť klesla, tempo poklesu sa však spomalilo.