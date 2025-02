Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v januári vzrástla

Brusel 5. februára (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa na začiatku roka, po dvoch mesiacoch poklesu, vrátila k rastu, keďže dopyt sa stabilizoval a expanzia aktivity v dominantnom sektore služieb, aj keď len mierna, pomohla vyrovnať pokračujúci pokles vo výrobnom sektore. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrého ukazovateľa celkového ekonomického zdravia regiónu, po očistení od sezónnych vplyvov vzrástol v januári na 50,2 bodu z decembrových 49,6 bodu. Spresnená hodnota indexu sa zhoduje s predbežným odhadom a nachádza sa tesne nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Prieskum ďalej ukázal, že PMI dominantného sektora služieb sa v januári síce znížil na 51,3 z 51,6 bodu v decembri, ale zostal nad hranicou 50 bodov.



"Rast spoločností poskytujúcich služby zohral kľúčovú úlohu pri udržiavaní expanzie ekonomiky eurozóny v minulom roku," skonštatoval Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank. "Pomalý, ale mierne sa zrýchľujúci rast nových objednávok a zamestnanosti dáva nádej, že tento sektor naberie v 1. štvrťroku tohto roka o niečo väčšiu dynamiku," povedal.



Spoločnosti v sektore služieb minulý mesiac mierne zrýchlili nábor zamestnancov, aby uspokojili zvýšený dopyt. Ich optimizmus týkajúci sa tohto roka však mierne opadol a index očakávaní klesol na 58,5 z 58,8 bodu, pričom od polovice roku 2024 sa drží pod historickým priemerom.



"Vzhľadom na mnohé politické neistoty, najmä nové voľby v Nemecku a krehkú vládu vo Francúzsku, to nie je prekvapujúce. V tomto sektore sa zatiaľ neočakávajú žiadne veľké skoky v raste," dodal de la Rubia.



Celkové vstupné náklady aj výstupné ceny rástli minulý mesiac rýchlejším tempom, pričom index cien vstupov vyskočil na takmer dvojročné maximum 58,5 bodu z 57 bodov v decembri.



Separátny prieskum začiatkom týždňa ukázal, že pokles aktivity vo výrobnom sektore eurozóny sa v januári spomalil, pričom jeho PMI sa zvýšil na 46,6 bodu z decembrových 45,1 bodu. Priblížil sa tak o niečo viac k hranici 50 bodov, pod ktorou sa drží od polovice roka 2022.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora v Nemecku, najväčšej ekonomike regiónu, v januári prekonal hranicu 50 bodov, prvýkrát za sedem mesiacov a dosiahol 50,5 bodu. To je viac než 50,1 bodu pri rýchlom odhade. Prispel k tomu rast nemeckého sektora služieb a spomalenie poklesu vo výrobe.



Naproti tomu PMI súkromného sektora vo Francúzsku zostal pod zlomovou hranicou, keďže dosiahol len 47,6 bodu. Aj PMI Talianska na úrovni 49,7 bodu je stále nižší ako 50 bodov.



PMI súkromného sektora v Španielsku, ktoré je štvrtou najväčšou ekonomikou eurozóny, v januári síce kleslo na 54 bodov z 56,8 bodu v decembri, ale stále sa nachádza v pásme rastu.