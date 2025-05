Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v máji klesla

Brusel 22. mája (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zaznamenala tento mesiac pokles, prvý od začiatku tohto roka. Výsledky tak boli omnoho horšie, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s miernym zrýchlením rastu. Dôvodom nečakaného poklesu aktivity bol najmä vývoj v sektore služieb, kde aktivita po aprílovom raste zaznamenala pokles. Klesla aj vo výrobnom sektore, tempo jej poklesu sa však spomalilo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Predbežný kompozitný index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v máji 49,5 bodu. V apríli predstavoval 50,4 bodu.



Znamená to pokles aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, je to prvý pokles aktivity v súkromnom sektore eurozóny v tomto roku, keď naposledy klesla v decembri. V danom mesiaci index nákupných manažérov dosiahol 49,6 bodu.



Vývoj v súkromnom sektore menovej únie zaostal aj za očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom indexu na 50,7 bodu.



„Zdá sa, že ekonomike eurozóny sa stále nedarí nájsť si záchytný bod. Od januára rástla aktivita v súkromnom sektore bloku iba slabým tempom a v máji sa už v raste ani neudržala,“ povedal hlavný ekonóm v HCOB Cyrus de la Rubia.



Výrazne sa pod to podpísal vývoj v službách. Index nákupných manažérov pre sektor služieb dosiahol v máji 48,9 bodu oproti 50,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najhorší výsledok od januára minulého roka a výrazne za očakávaniami ekonómov. Tí počítali s miernym zrýchlením rastu a indexom na úrovni 50,3 bodu.



Na druhej strane, aktivita vo výrobnom sektore spomalila tempo poklesu, pričom to bolo najslabšie za takmer tri roky. Príslušný index nákupných manažérov dosiahol v máji 49,4 bodu, zatiaľ čo v apríli predstavoval 49 bodov. Výsledok, najlepší od augusta 2022, prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí predpokladali index na úrovni 49,3 bodu.