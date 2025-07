Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zrýchlila tempo rastu

Brusel 3. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zrýchlila v júni tempo rastu, to je však naďalej slabé. Vývoj v súkromnom sektore podporili služby, v rámci ktorých sa aktivita po májovom poklese vrátila k rastu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Spresnený kompozitný index nákupných manažérov Hamburskej obchodnej banky (HCOB) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu v oblasti výroby aj služieb, dosiahol v júni 50,6 bodu oproti májovej hodnote 50,2 bodu. Júnová hodnota je najvyššia od marca tohto roka, stále to však predstavuje iba mierny rast aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Predbežný odhad poukazoval na pokračovanie rovnakého tempa rastu ako v máji, keďže uvádzal index na úrovni 50,2 bodu.



K zrýchleniu rastu aktivity v celom súkromnom sektore prispel sektor služieb, kde sa aktivita vrátila k rastu. Zatiaľ čo v máji dosiahol príslušný index 49,7 bodu, v júni predstavoval 50,5 bodu. Predbežný odhad poukazoval na stagnáciu a index 50 bodov.



Najvýraznejší rast aktivity v súkromnom sektore zaznamenalo Írsko, už štvrtý mesiac po sebe, aj keď tempo rastu sa oproti máju spomalilo na 5-mesačné minimum. Navyše, aktivita v súkromnom sektore najväčšej ekonomiky Európy - Nemecka sa po májovom poklese vrátila k rastu.



Z väčších ekonomík iba ekonomika Francúzska opätovne vykázala pokles aktivity v súkromnom sektore, už 10. mesiac po sebe. Na druhej strane, bol to najslabší pokles za deväť mesiacov, pričom príslušný index sa výraznejšie priblížil úrovni 50 bodov predstavujúcej stagnáciu. Zatiaľ čo v máji dosiahol 48,9 bodu, v júni predstavoval 49,6 bodu.