Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v apríli klesla
Zložený index nákupných manažérov (PMI) v eurozóne, ktorý zahŕňa aktivitu v priemysle aj službách, v apríli klesol na 48,6 bodu z marcovej hodnoty 50,7 bodu, oznámila vo štvrtok spoločnosť S&P Global.
Autor TASR
Brusel 23. apríla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v apríli prvýkrát za 16 mesiacov klesla. Hlavným dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorá spôsobila zvýšenie cien energií a narušila globálne dodávateľské reťazce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na prieskum spoločnosti S&P Global.
Zložený index nákupných manažérov (PMI) v eurozóne, ktorý zahŕňa aktivitu v priemysle aj službách, v apríli klesol na 48,6 bodu z marcovej hodnoty 50,7 bodu, oznámila vo štvrtok spoločnosť S&P Global. Ukazovateľ sa tak ocitol pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Eurozóna čelí prehlbujúcim sa ťažkostiam v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, ktorý v apríli spôsobil pokles ekonomiky a zároveň prudko zvýšil infláciu, uviedol Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global.
Sektor služieb zaznamenal v apríli najstrmší prepad za viac ako päť rokov. Priemyselná produkcia, naopak, pokračovala v raste a expandovala najrýchlejším tempom od augusta minulého roka. Tento vývoj čiastočne odráža dodatočné objednávky od zákazníkov, ktorí sa snažia vytvoriť si zásoby pred možným budúcom zvýšením cien, upozornila S&P Global. Pokles podnikateľskej aktivity sa prejavil v celej eurozóne vrátane jej dvoch najväčších ekonomík, Nemecka a Francúzska.
„V tejto situácii stojí Európska centrálna banka opäť pred nezávideniahodnou úlohou rozhodnúť, či vzhľadom na znepokojujúci vývoj inflácie zvýši úrokové sadzby, alebo či sa tento nárast cien ukáže ako dočasný a mala by sa namiesto toho snažiť zabrániť tomu, aby ekonomika upadla do hlbšej recesie,“ uviedol Williamson.
