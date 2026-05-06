Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v apríli klesla
Kompozitný index nákupných manažérov pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v apríli 48,8 bodu.
Autor TASR
Brusel 6. mája (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v apríli klesla, prvýkrát od roku 2024. Poukázali na to v stredu zverejnené konečné údaje spoločnosti S&P Global, ktoré priniesol portál tradingeconomics. Finálne údaje sú však o niečo lepšie než predbežný odhad.
Kompozitný index nákupných manažérov pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v apríli 48,8 bodu. V marci predstavoval 50,7 bodu. To znamená pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Je to prvý pokles aktivity v súkromnom sektore menovej únie od decembra 2024. Spresnený údaj je však lepší než predbežný odhad z 23. apríla, ktorý uvádzal index na úrovni 48,6 bodu. Znamená to, že rozsah poklesu nebol taký výrazný, ako sa pôvodne uvádzalo. Na druhej strane, výsledok je omnoho horší, než odhadovali analytici. Tí počítali aspoň s miernym rastom aktivity a indexom na úrovni 50,2 bodu.
Vývoj v súkromnom sektore eurozóny výrazne ovplyvnili služby, ktoré vykázali prudký pokles aktivity. Príslušný index dosiahol v apríli 47,6 bodu, zatiaľ čo v marci 50,2 bodu, teda stále mierny rast aktivity. Na tento sektor doľahla s časovým odstupom kríza na Blízkom východe, ktorá viedla k rastu cien energií a následnému zníženiu dopytu zo strany spotrebiteľov.
Služby tak ovplyvnili celkový súkromný sektor omnoho viac než výroba, v ktorej aktivita v apríli mierne zrýchlila tempo rastu. V marci dosiahol príslušný index nákupných manažérov 52 bodov, v apríli to bolo 52,3 bodu.
