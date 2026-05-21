Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v máji prudko klesla
Index nákupných manažérov (PMI) v menovej únii klesol na 47,5 bodu z aprílovej úrovne 48,8 bodu.
Autor TASR
Londýn 21. mája (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v máji klesla najrýchlejším tempom za dva a pol roka. Index nákupných manažérov (PMI) v menovej únii podľa predbežných údajov, ktoré zverejnila vo štvrtok spoločnosť S&P Global, klesol na 47,5 bodu z aprílovej úrovne 48,8 bodu. Ešte viac sa tak vzdialil od hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Výsledok bol najslabší od októbra 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ekonomika čelí čoraz vážnejším dôsledkom vojny na Blízkom východe, uviedol ekonóm Chris Williamson zo spoločnosti S&P Global. Údaje z májového prieskumu podľa neho naznačujú, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v 2. štvrťroku klesne o 0,2 %.
Celkový dopyt sa výrazne zhoršil. Nové objednávky v súkromnom sektore klesali najrýchlejším tempom za posledných 18 mesiacov, pričom nové exportné objednávky sa prepadli najstrmšie od januára 2025. Objem nových obchodov v sektore služieb sa prudko znížil, zatiaľ čo dopyt v priemysle, ktorý v apríli zaznamenal nárast, opäť klesol.
Inflácia vstupných cien bola najvyššia za tri a pol roka. Ceny účtované zákazníkom takisto rástli najvýraznejšie za 38 mesiacov, hoci len o niečo rýchlejšie ako v apríli. Vývoj cien podľa S&P Global naznačuje, že inflácia v eurozóne sa v nasledujúcich mesiacoch bude pohybovať okolo štyroch percent. V apríli medziročná inflácia v bloku krajín platiacich eurom dosiahla 3 %.
