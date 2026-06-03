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Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v máji klesla 2. mesiac v rade
Aktivita súkromného sektora eurozóny dva mesiace v rade klesla prvýkrát od záveru roka 2024. Jej májové oslabenie pritom bolo najprudšie za 18 mesiacov.
Autor TASR
Londýn 3. júna (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa v máji druhý mesiac v rade oslabila, hoci pomalším tempom, ako naznačoval predbežný odhad. Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj aktivity v priemysle aj v sektore služieb, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, klesol na 48,5 bodu z aprílových 48,8 bodu. Predbežný odhad naznačoval, že pokles indexu bol ešte prudší, a to na 47,5 bodu. Hodnota PMI pod hranicou 50 bodov signalizuje pokles aktivity. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aktivita súkromného sektora eurozóny dva mesiace v rade klesla prvýkrát od záveru roka 2024. Jej májové oslabenie pritom bolo najprudšie za 18 mesiacov. Za dôvod sa považuje negatívny vplyv inflácie. Celkovú aktivitu do negatívneho teritória zatlačilo odvetvie služieb. Aktivita v priemysle v máji naďalej rástla.
Produkciu súkromného sektora negatívne ovplyvnil ďalší pokles dopytu po tovaroch a službách, pričom nové objednávky zo zahraničia sa zmenšili najrýchlejším tempom za päť mesiacov. Známky oslabenia sa prejavili aj na trhu práce a rušenie pracovných miest sa zrýchlilo. Tlak v oblasti cien vstupov zostal najsilnejší od záveru roka 2022 a tempo rastu cien produkcie sa už tretí mesiac v rade zrýchlilo. Podnikateľská dôvera v eurozóne sa však v máji mierne zotavila.
Aktivita súkromného sektora eurozóny dva mesiace v rade klesla prvýkrát od záveru roka 2024. Jej májové oslabenie pritom bolo najprudšie za 18 mesiacov. Za dôvod sa považuje negatívny vplyv inflácie. Celkovú aktivitu do negatívneho teritória zatlačilo odvetvie služieb. Aktivita v priemysle v máji naďalej rástla.
Produkciu súkromného sektora negatívne ovplyvnil ďalší pokles dopytu po tovaroch a službách, pričom nové objednávky zo zahraničia sa zmenšili najrýchlejším tempom za päť mesiacov. Známky oslabenia sa prejavili aj na trhu práce a rušenie pracovných miest sa zrýchlilo. Tlak v oblasti cien vstupov zostal najsilnejší od záveru roka 2022 a tempo rastu cien produkcie sa už tretí mesiac v rade zrýchlilo. Podnikateľská dôvera v eurozóne sa však v máji mierne zotavila.