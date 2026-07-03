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Aktivita v súkromnom sektore eurozóny vykázala v júni nulový rast
K zastaveniu poklesu aktivity v celom súkromnom sektore eurozóny prispeli výrobný sektor aj sektor služieb.
Autor TASR
Brusel 3. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v júni stagnovala. Aj keď od marca ešte stále nezaznamenala rast, zároveň nepokračovala v poklese, ktorý vykázala v apríli aj máji. Spresnené údaje spoločnosti S&P Global zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kombinovaný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v eurozóne v júni 50 bodov oproti májovej hodnote 48,5 bodu. To znamená stagnáciu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje práve hodnota 50 bodov. Spresnené údaje sú pozitívnejšie než tie predbežné spred desiatich dní, ktoré poukazovali iba na spomalenie tempa poklesu a index 49,5 bodu.
K zastaveniu poklesu aktivity v celom súkromnom sektore eurozóny prispeli výrobný sektor aj sektor služieb. Vo výrobe pokračovala aktivita v raste, aj keď o niečo miernejším tempom, a v službách síce pokračovala v poklese, avšak výrazne slabším tempom.
Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v júni 51,4 bodu oproti májovej hodnote 51,6 bodu. V sektore služieb zasa predstavoval 49,4 bodu, zatiaľ čo v máji dosiahol 47,7 bodu. Spresnený údaj je lepší aj v porovnaní s odhadom z 23. júna, keď spoločnosť S&P Global uvádzala index na úrovni 48,9 bodu.
Vývoj v službách podporili nové exportné objednávky, ktoré síce klesli aj v júni, avšak miernejším tempom. Navyše, zamestnanosť v sektore vzrástla najvýraznejšie od januára.
Kombinovaný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobnom sektore aj v sektore služieb, dosiahol v eurozóne v júni 50 bodov oproti májovej hodnote 48,5 bodu. To znamená stagnáciu aktivity, keďže rast od poklesu oddeľuje práve hodnota 50 bodov. Spresnené údaje sú pozitívnejšie než tie predbežné spred desiatich dní, ktoré poukazovali iba na spomalenie tempa poklesu a index 49,5 bodu.
K zastaveniu poklesu aktivity v celom súkromnom sektore eurozóny prispeli výrobný sektor aj sektor služieb. Vo výrobe pokračovala aktivita v raste, aj keď o niečo miernejším tempom, a v službách síce pokračovala v poklese, avšak výrazne slabším tempom.
Index nákupných manažérov pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v júni 51,4 bodu oproti májovej hodnote 51,6 bodu. V sektore služieb zasa predstavoval 49,4 bodu, zatiaľ čo v máji dosiahol 47,7 bodu. Spresnený údaj je lepší aj v porovnaní s odhadom z 23. júna, keď spoločnosť S&P Global uvádzala index na úrovni 48,9 bodu.
Vývoj v službách podporili nové exportné objednávky, ktoré síce klesli aj v júni, avšak miernejším tempom. Navyše, zamestnanosť v sektore vzrástla najvýraznejšie od januára.