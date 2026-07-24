< sekcia Ekonomika
Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa vrátila k rastu
Kompozitný index nákupných manažérov (PMI) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v oblasti služieb, dosiahol v júli 51,9 bodu.
Autor TASR
Brusel 24. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa vrátila v júli k rastu, prvýkrát za štyri mesiace, k čomu prispelo najmä zotavenie nových objednávok. Vyhliadky ďalšieho vývoja sú však v dôsledku zhoršenia konfliktu na Blízkom východe neisté. Predbežné údaje S&P Global zverejnila agentúra Reuters.
Kompozitný index nákupných manažérov (PMI) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v oblasti služieb, dosiahol v júli 51,9 bodu. V júni predstavoval 50 bodov, čo znamená stagnáciu, keďže rast od poklesu oddeľuje práve hranica 50 bodov. Júlový údaj predstavuje prvý rast od marca, v ktorom index dosiahol 50,7 bodu, a zároveň najvyššiu hodnotu od februára, v ktorom zaznamenal rovnako 51,9 bodu.
Vývoj v súkromnom sektore eurozóny výrazne prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali iba s miernym rastom aktivity a indexom na úrovni 50,3 bodu.
Aktivitu v súkromnom sektore veľkou mierou podporili nové objednávky. Tie zaznamenali prvý rast od februára, navyše, tempo ich rastu bolo najvýraznejšie od apríla 2023.
Čo sa týka výroby a sektora služieb, k zotaveniu aktivity v celkovom súkromnom sektore prispeli obidva segmenty. PMI v prípade sektora služieb vzrástol z júnovej úrovne 49,4 bodu na päťmesačné maximum 51,6 bodu a index pre výrobný sektor sa zvýšil z júnových 51,4 bodu na 52 bodov. Analytici pritom počítali s rastom iba na 51,5 bodu.
Z jednotlivých krajín vývoj v eurozóne výrazne podporilo Nemecko, najväčšia ekonomika menovej únie. Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v júli vrátila k rastu, a to najmä v dôsledku vývoja vo výrobnom sektore.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre Nemecko dosiahol v júli 51,2 bodu oproti júnovej hodnote 49,5 bodu. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor vzrástol na 52,2 bodu z 50,3 bodu v júni. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali iba s miernym zrýchlením rastu a indexom na úrovni 50,5 bodu.
Kompozitný index nákupných manažérov (PMI) pre eurozónu, ktorý zahrnuje aktivitu vo výrobe aj v oblasti služieb, dosiahol v júli 51,9 bodu. V júni predstavoval 50 bodov, čo znamená stagnáciu, keďže rast od poklesu oddeľuje práve hranica 50 bodov. Júlový údaj predstavuje prvý rast od marca, v ktorom index dosiahol 50,7 bodu, a zároveň najvyššiu hodnotu od februára, v ktorom zaznamenal rovnako 51,9 bodu.
Vývoj v súkromnom sektore eurozóny výrazne prekonal aj očakávania ekonómov. Tí počítali iba s miernym rastom aktivity a indexom na úrovni 50,3 bodu.
Aktivitu v súkromnom sektore veľkou mierou podporili nové objednávky. Tie zaznamenali prvý rast od februára, navyše, tempo ich rastu bolo najvýraznejšie od apríla 2023.
Čo sa týka výroby a sektora služieb, k zotaveniu aktivity v celkovom súkromnom sektore prispeli obidva segmenty. PMI v prípade sektora služieb vzrástol z júnovej úrovne 49,4 bodu na päťmesačné maximum 51,6 bodu a index pre výrobný sektor sa zvýšil z júnových 51,4 bodu na 52 bodov. Analytici pritom počítali s rastom iba na 51,5 bodu.
Z jednotlivých krajín vývoj v eurozóne výrazne podporilo Nemecko, najväčšia ekonomika menovej únie. Aktivita v nemeckom súkromnom sektore sa v júli vrátila k rastu, a to najmä v dôsledku vývoja vo výrobnom sektore.
Predbežný kompozitný index nákupných manažérov pre Nemecko dosiahol v júli 51,2 bodu oproti júnovej hodnote 49,5 bodu. Index nákupných manažérov pre výrobný sektor vzrástol na 52,2 bodu z 50,3 bodu v júni. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali iba s miernym zrýchlením rastu a indexom na úrovni 50,5 bodu.