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Aktivita v súkromnom sektore Japonska v auguste rástla
Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj v sektore priemyslu aj v odvetví služieb, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, stúpol na 53,4 bodu z júlových 52,7 bodu.
Autor TASR
Tokio 21. augusta (TASR) - Rast aktivity v japonskom súkromnom sektore sa v auguste zrýchlil a dostal sa na najvyššiu úroveň od februára. Zložený index nákupných manažérov (PMI) odzrkadľujúci vývoj v sektore priemyslu aj v odvetví služieb, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, stúpol na 53,4 bodu z júlových 52,7 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast aktivity súkromného sektora Japonska tak pokračoval už sedemnásty mesiac. Jeho motorom je prudké oživenie spracovateľského priemyslu aj rýchlejší rast aktivity poskytovateľov služieb. Nové objednávky vzrástli, hoci zahraničný dopyt sa vyvíjal rozdielne. Zahraničný odbyt spracovateľského priemyslu stúpol najrýchlejším tempom od začiatku roka 2018, ale zahraničný dopyt po japonských službách sa výrazne znížil.
Japonské firmy v auguste už 35. mesiac v rade zvyšovali počet zamestnancov a tvorba nových pracovných miest sa mierne zrýchlila. Rast cien výrobných vstupov sa spomalil na päťmesačné minimum, ale zostal na vysokej úrovni v dôsledku drahších surovín, energií a tlakov na rast miezd, ale aj pre slabý jen a konflikt na Blízkom východe. Výrobné ceny naďalej rástli jedným z najrýchlejších temp v histórii. Nálada v japonskom súkromnom sektore sa zlepšila na najvyššiu úroveň od februára.
Rast aktivity súkromného sektora Japonska tak pokračoval už sedemnásty mesiac. Jeho motorom je prudké oživenie spracovateľského priemyslu aj rýchlejší rast aktivity poskytovateľov služieb. Nové objednávky vzrástli, hoci zahraničný dopyt sa vyvíjal rozdielne. Zahraničný odbyt spracovateľského priemyslu stúpol najrýchlejším tempom od začiatku roka 2018, ale zahraničný dopyt po japonských službách sa výrazne znížil.
Japonské firmy v auguste už 35. mesiac v rade zvyšovali počet zamestnancov a tvorba nových pracovných miest sa mierne zrýchlila. Rast cien výrobných vstupov sa spomalil na päťmesačné minimum, ale zostal na vysokej úrovni v dôsledku drahších surovín, energií a tlakov na rast miezd, ale aj pre slabý jen a konflikt na Blízkom východe. Výrobné ceny naďalej rástli jedným z najrýchlejších temp v histórii. Nálada v japonskom súkromnom sektore sa zlepšila na najvyššiu úroveň od februára.