Aktivita v súkromnom sektore USA v septembri spomalila tempo rastu
Autor TASR
Washington 23. septembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore USA sa v septembri spomalila už druhý mesiac po sebe. Firmy sa opäť sťažovali na clá, ktoré im predražujú náklady, nezvyšovali však ceny svojich tovarov a služieb, čo je dobrým znamením pre inflačný výhľad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel aj služby, podľa rýchleho odhadu S&P Global tento mesiac klesol na 53,6 bodu z augustovej úrovne 54,6 bodu. Udržal sa tak nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu. Aktivita sa spomalila vo výrobe aj v službách.
Ukazovateľ cien, ktoré podniky platia za vstupy, v septembri vzrástol na 62,6 bodu z augustových 60,8 bodu v auguste, pričom podniky opäť uviedli clá ako hlavnú príčinu ďalšieho zvyšovania nákladov. Ukazovateľ cien účtovaných podnikmi za tovary a služby, naopak, klesol na 56 bodov z úrovne 58,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
„Firmy vo výrobe aj v službách v mnohých prípadoch hlásili ťažkosti pri prenášaní vyšších nákladov na zákazníkov v dôsledku slabého dopytu a rastúcej konkurencie,“ uviedla S&P Global. Inflácia v USA v posledných mesiacoch síce vzrástla, zatiaľ sa však nenaplnili obavy z prudkého nárastu cien v dôsledku colnej politiky prezidenta Donalda Trumpa.
