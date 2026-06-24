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Aktivita v súkromnom sektore USA zrýchlila tempo rastu, pomohla výroba
V rámci výroby výrazne vzrástla produkcia, a to najprudším tempom od júla 2021. Podobne prudký rast zaznamenali aj nové objednávky. Tie vzrástli najvýraznejšie od apríla 2022.
Autor TASR
Washington 24. júna (TASR) - Aktivita v americkom súkromnom sektore zrýchlila v júni tempo rastu, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Vývoj v súkromnom sektore podporil najmä výrobný sektor, ktorý vykázal najvýraznejší rast aktivity za štyri roky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global dosiahol v USA v júni 52,2 bodu oproti 51,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Údaj je zároveň najlepší od januára tohto roka.
Veľkou mierou sa pod vývoj v celom súkromnom sektore podpísala výroba. Príslušný index nákupných manažérov vzrástol z májovej úrovne 55,1 bodu na 55,7 bodu, čo je najvyššia hodnota indexu od mája 2022. Analytici pritom očakávali spomalenie rastu aktivity a index na úrovni 54,8 bodu.
V rámci výroby výrazne vzrástla produkcia, a to najprudším tempom od júla 2021. Podobne prudký rast zaznamenali aj nové objednávky. Tie vzrástli najvýraznejšie od apríla 2022.
Na druhej strane, zamestnanosť vo výrobnom sektore klesla na šesťročné minimum. Ako dôvod firmy uviedli rastúce prevádzkové náklady v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Kompozitný index nákupných manažérov spoločnosti S&P Global dosiahol v USA v júni 52,2 bodu oproti 51,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená zrýchlenie aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Údaj je zároveň najlepší od januára tohto roka.
Veľkou mierou sa pod vývoj v celom súkromnom sektore podpísala výroba. Príslušný index nákupných manažérov vzrástol z májovej úrovne 55,1 bodu na 55,7 bodu, čo je najvyššia hodnota indexu od mája 2022. Analytici pritom očakávali spomalenie rastu aktivity a index na úrovni 54,8 bodu.
V rámci výroby výrazne vzrástla produkcia, a to najprudším tempom od júla 2021. Podobne prudký rast zaznamenali aj nové objednávky. Tie vzrástli najvýraznejšie od apríla 2022.
Na druhej strane, zamestnanosť vo výrobnom sektore klesla na šesťročné minimum. Ako dôvod firmy uviedli rastúce prevádzkové náklady v dôsledku vojny na Blízkom východe.