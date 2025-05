Aktivita v súkromnom sektore v USA sa máji zvýšila

Washington 22. mája (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore v USA sa v máji zvýšila napriek cenovým tlakom, ktoré spôsobili clá na dovoz. Dosiahla pritom najrýchlejšie tempo od marca, no stále patrí medzi najslabšie od začiatku roka 2024. Ukázali to vo štvrtok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Podľa predbežných údajov kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) zo súkromného sektora v USA sa v máji 2025 zvýšil na 52,1 bodu z 50,6 bodu v apríli. Index sa tak vzdialil zlomovej hranici 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu a dosiahol najväčšiu hodnotu. To je jeho najvyššia hodnota za dva mesiace, od marca.



Prieskum ukázal tiež, že PMI dominantného sektora služieb v máji vzrástol tiež, a to na 52,3 z 50,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci a prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne na 51 bodov. Aj PMI výrobného sektora sa zvýšil, a to na 52,3 z 50,2 bodu, zatiaľ čo analytici predpovedali jeho pokles na 49,9 bodu.



Niekoľko firiem v prieskume uviedlo, že nejasnosti okolo colných taríf prezidenta Donalda Trumpa im sťažili plánovanie budúcich investícií. A zároveň, prieskumy medzi spotrebiteľmi poukázali na zhoršenie ich nálady a zvýšenie inflačných očakávaní.



Trump začiatkom apríla predstavil recipročné clá pre väčšinu obchodných partnerov, ktoré vzápätí odložil o 90 dní, aby dal priestor rokovaniam. Len Číne zvýšil clá až na 145 %, ale aj tie v polovici mája dočasne, na 90 dní znížil na 30 %. Obavy z dlhotrvajúceho obchodného sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami však pretrvávajú. Ak sa im nepodarí dosiahnuť dohodu, clá sa majú vrátiť do platnosti v auguste.



Napriek odkladu recipročných ciel v USA stále platia clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut a univerzálne plošné clá vo výške 10 % na zvyšný dovoz. Podľa niektorých výpočtov sú súčasné colné poplatky v USA na najvyššej úrovni od 30. rokov 20. storočia.



„Podnikateľská dôvera sa v máji zlepšila po znepokojujúcom prepade v apríli, pričom chmúrne vyhliadky na budúci rok sa trochu zlepšili najmä vďaka pozastaveniu colných sadzieb,“ uviedol vo vyhlásení hlavný obchodný ekonóm S&P Chris Williamson.



„Nálada aj rast produkcie však zostávajú relatívne utlmené a aspoň časť májového rastu aktivity môže súvisieť so snahou firiem a ich zákazníkov riešiť možné problémy súvisiace s clami, najmä ich potenciál pre budúce zvyšovanie po uplynutí 90-dňovej prestávky,“ dodal.