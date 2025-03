Washington 24. marca (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore v USA sa v marci zvýšila, ale rastúce obavy z dovozných ciel a výrazného znižovania vládnych výdavkov negatívne ovplyvnili náladu aj vyhliadky na zvyšok roka. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa predbežných údajov kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA sa v marci 2024 zvýšil na 53,5 bodu z 51,6 bodu vo februári. Hodnota indexu väčšia ako 50 bodov signalizuje rast aktivity v danom odvetví.



Marcový výsledok poukázal na zrýchlenie aktivity podnikov v americkom súkromnom sektore, pričom PMI dosiahol najväčšiu hodnotu od decembra 2024, keďže výrazný rast v dominantnom sektore služieb, ktorého PMI stúpol na 54,3 z 51 bodov vo februári, vykompenzoval opätovný pokles aktivity vo výrobe (marcový PMI klesol na 49,8 z 52,7 bodu vo februári).



Zamestnanosť sa po miernom poklese vo februári v marci vrátila k rastu, ale len k nepatrnému.



Pokiaľ ide o ceny, rast cien vstupov dosiahol takmer dvojročné maximum, najmä vo výrobe, v dôsledku colnej politiky, hoci konkurenčný boj obmedzil ich prenos na predajné ceny.



A napokon, očakávania podnikov klesli a sú druhé najnižšie od októbra 2022. Spoločnosti začali byť opatrnejšie pre obavy o dopyt a vplyv obchodnej politiky novej americkej administratívy.



"Kľúčovou obavou v súvislosti s clami je vplyv na infláciu, pričom marcový prieskum naznačuje ďalší prudký rast nákladov, keďže dodávatelia prenášajú zvyšovanie cien súvisiace s clami na spoločnosti v USA. Náklady firiem teraz rastú najprudším tempom za takmer dva roky, pričom fabriky čoraz viac prenášajú tieto vyššie náklady na zákazníkov," uviedol hlavný ekonóm S&P Global Market Chris Williamson.



Zlepšenie aktivity v marci pravdepodobne neutíši obavy, že americká ekonomika vstupuje do obdobia pomalého rastu a vysokej inflácie. Spotrebiteľský sentiment sa tiež zhoršil, keďže domácnosti sa obávajú budúcnosti.



Prezident Donald Trump od svojho návratu do Bieleho domu uvalil množstvo ciel na dovážaný tovar. Jeho administratíva sa pustila tiež do ambiciózneho a drastického znižovania vládnych výdavkov, pričom prepustila tisíce pracovníkov vo verejnom sektore.



Odhady tempa rastu hrubého domáceho produktu USA za 1. štvrťrok sú väčšinou nižšie ako 1,5 %. Americká ekonomika vzrástla vo 4. štvrťroku medziročne o 2,3 %.