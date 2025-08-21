< sekcia Ekonomika
Aktivita v súkromnom sektore v USA sa v auguste zvýšila
Autor TASR
Washington 21. augusta (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore USA sa v auguste zvýšila, najmä vďaka výrobnému odvetviu, ktoré zaznamenalo najsilnejší rast objednávok za 18 mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá vo štvrtok zverejnila výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global.
Zložený index nákupných manažérov (PMI), ktorý zahŕňa spracovateľský priemysel aj služby, podľa rýchleho odhadu S&P Global tento mesiac vzrástol na 55,4 bodu, čo bolo najviac od decembra, z júlovej úrovne 55,1 bodu. Udržal sa tak pohodlne nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu.
Údaje naznačujú, že americká ekonomika v treťom štvrťroku v prepočte na celý rok vzrastie o 2,5 % po priemernom raste o 1,3 % zaznamenanom v prvých dvoch štvrťrokoch tohto roka, uviedol hlavný ekonóm S&P Global Chris Williamson.
Čiastkový index PMI pre výrobné odvetvie podľa predbežných údajov prudko vzrástol na 53,3 bodu z júlovej hodnoty 49,8 bodu a dostal sa najvyššie od mája 2022. Výroba zaznamenala prudký nárast vďaka novým objednávkam, ktoré pribúdali najrýchlejším tempom od februára 2024. Sektor služieb mierne spomalil rast, keď príslušný index klesol na 55,4 bodu z predošlej hodnoty 55,7 bodu.
Ukazovateľ cien, ktoré podniky platia za vstupy, v auguste mierne vzrástol na trojmesačné maximum 62,3 bodu zo 61,3 bodu v júli, pričom sektor služieb aj výroba hlásili vyššie náklady. Podniky uvádzali ako hlavnú príčinu clá prezidenta USA Donalda Trumpa.
„Spoločnosti v sektore výroby aj služieb zhodne vykázali najprudší nárast cien vstupov od mája a druhý najväčší nárast od januára 2023,“ uvádza sa v správe S&P Global.
