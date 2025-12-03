< sekcia Ekonomika
Aktivita v súkromnom sektore v USA sa v novembri zvýšila
Podľa S&P Global sa kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v novembri 2025 znížil na 54,2 bodu z 54,6 bodu v októbri.
Autor TASR
Washington 3. decembra (TASR) - Rast aktivity v súkromnom sektore v USA sa v novembri spomalil, ale udržal si solídne tempo. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zaostali za predbežným odhadom. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa S&P Global sa kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v novembri 2025 znížil na 54,2 bodu z 54,6 bodu v októbri. Rýchly odhad pritom signalizoval, že stúpne na 54,8 bodu. Napriek poklesu sa hodnota indexu drží pomerne vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, čo stále poukazuje na solídny základný rast.
Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb sa v novembri znížil na 54,1 z 54,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je revízia smerom nadol z predbežného odhadu 55 bodov a najslabšie tempo za päť mesiacov.
No zároveň nové objednávky podľa S&P Global v novembri vzrástli najviac od začiatku roka, čo naznačuje robustný dopyt zo strany klientov napriek zvýšenej úrovni inflácie a neistote v americkej ekonomike.
Dôvera medzi firmami sa preto ďalej zlepšovala, vďaka solídnemu dopytu klientov aj vyhliadkam na zníženie úrokových sadzieb centrálnej banky Fed. Firmy v službách preto naďalej prijímali nových ľudí.
Pokiaľ ide o ceny, rast vstupných nákladov sa zrýchlil najviac od mája, pričom spoločnosti uvádzali clá ako kľúčový faktor. Firmy preto zvýšili aj výstupné ceny.
Separátny prieskum Inštitútu pre riadenie zásob odhalil, že aktivita v sektore služieb v USA vzrástla a jeho PMI sa v novembri zvýšil na 52,6 z 52,4 bodu v októbri, čo je najvyššia hodnota za deväť mesiacov.
