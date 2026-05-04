Aktivita vo francúzskom priemysle sa v apríli zvýšila
Autor TASR
Paríž 4. mája (TASR) - Aktivita vo francúzskom sektore spracovateľského priemyslu sa v apríli posilnila. Ukázal to prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v pondelok. Index nákupných manažérov (PMI) francúzskeho priemyslu, ktorý S&P Global zostavuje, vzrástol na 52,8 bodu z marcovej úrovne 50 bodov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Aprílová hodnota PMI bola najvyššia od mája 2022. Nové objednávky a produkcia rástli najrýchlejším tempom od začiatku roka 2022. Dôvodom bolo to, že zákazníci priemyselných firiem si tvorili zásoby pre obavy z rastu cien a narušenia dodávok.
Domáce francúzske priemyselné objednávky v apríli vzrástli, ale objednávky na export klesli. Zamestnanosť vo francúzskom spracovateľskom priemysle sa tretí mesiac v rade znížila. Ceny výrobných vstupov vzrástli najrýchlejším tempom za takmer štyri roky a ceny produkcie stúpli najvýraznejšie od februára 2023. Podnikateľská dôvera v odvetví sa síce zlepšila, ale pre geopolitické riziká zostala slabá.
