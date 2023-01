Aktivita vo francúzskom sektore služieb zostala v decembri utlmená

Paríž 4. januára (TASR) - Aktivita vo francúzskom sektore služieb zostala na konci minulého roka utlmená, aj keď jej pokles bol výrazne slabší, než sa predpokladalo. Vysoká inflácia mala totiž naďalej negatívny vplyv na dopyt. To ešte zvýšilo obavy, že druhá najväčšia ekonomika eurozóny smeruje do recesie.



Index nákupných manažérov (PMI) pre dominantný sektor služieb v decembri vzrástol na 49,5 bodu z novembrových 49,3 bodu, uviedla spoločnosť S&P Global a revidovala svoj predbežný, ktorý počítal so znížením na 48,1 bodu. Index však zostal pod 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje kontrakciu aktivity od jej expanzie.



Zložený PMI, ktorý zahŕňa priemysel aj služby, v decembri stúpol na 49,1 bodu zo 48,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci.



Nárast úrokových sadzieb, rovnako ako vysoká inflácia, naďalej brzdia dopyt, uviedla S&P Global.