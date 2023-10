Aktivita vo švédskom sektore služieb prehĺbila pokles

Štokholm 4. októbra (TASR) - Aktivita vo švédskom sektore služieb sa v septembri oslabila druhý mesiac po sebe, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo. Ukázali to v stredu zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti Swedbank. Jej index nákupných manažérov (PMI) pre odvetvie klesol na 46,3 bodu z augustovej hodnoty 48,4 bodu. Zotrval tak pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Objednávky celkovo klesli a nevybavené objednávky sa dostali na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov, uviedol analytik Swedbank Jörgen Kennemar. Existuje tak podľa neho riziko, že sektor ešte nedosiahol svoje dno, čo by ovplyvnilo trh práce vo väčšom rozsahu ako doteraz. Spomedzi jednotlivých zložiek indexu PMI mali najväčší negatívny príspevok zamestnanosť, počet prijatých objednávok a celkový objem obchodov.



Zložený index PMI, ktorý zahrnuje služby aj výrobné odvetvie, v septembri tiež klesol, a to na 45,4 bodu z augustovej úrovne 47,6 bodu. To podľa Swedbank naznačuje, že spomaľovanie hospodárskeho rastu sa stále viac prejavuje v širšej ekonomike.