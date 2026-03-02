< sekcia Ekonomika
Aktivita vo výrobnom sektore Británie rástla slabšie, než sa očakávalo
Index nákupných manažérov S&P Global dosiahol vo februári 51,7 bodu oproti januárovej hodnote 51,8 bodu, čo bola najvyššia úroveň aktivity vo výrobnom sektore za 17 mesiacov.
Autor TASR
Londýn 2. marca (TASR) - Aktivita v britskom výrobnom sektore rástla minulý mesiac solídnym tempom, rozsah rastu bol však slabší, než naznačoval predbežný odhad. Poukázali na to spresnené údaje S&P Global. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Index nákupných manažérov S&P Global dosiahol vo februári 51,7 bodu oproti januárovej hodnote 51,8 bodu, čo bola najvyššia úroveň aktivity vo výrobnom sektore za 17 mesiacov. Predbežný odhad však poukazoval na zrýchlenie rastu aktivity a zvýšenie indexu na 52 bodov. Napriek slabšiemu údaju, než ukazoval predbežný odhad, to však stále znamená solídny rast aktivity v britskej výrobe, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Aktivitu vo výrobnom sektore podporil vývoj v nových objednávkach aj produkcii, kde v jednom aj druhom prípade bol zaznamenaný rast. Pozitívne sa vyvíjala aj situácia v oblasti nezamestnanosti, ktorá vykázala pokles.
Aj vyhliadky pre tento sektor zostávajú relatívne pozitívne. Takmer tri pätiny výrobných podnikov očakávajú v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšenie produkcie.
Index nákupných manažérov S&P Global dosiahol vo februári 51,7 bodu oproti januárovej hodnote 51,8 bodu, čo bola najvyššia úroveň aktivity vo výrobnom sektore za 17 mesiacov. Predbežný odhad však poukazoval na zrýchlenie rastu aktivity a zvýšenie indexu na 52 bodov. Napriek slabšiemu údaju, než ukazoval predbežný odhad, to však stále znamená solídny rast aktivity v britskej výrobe, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Aktivitu vo výrobnom sektore podporil vývoj v nových objednávkach aj produkcii, kde v jednom aj druhom prípade bol zaznamenaný rast. Pozitívne sa vyvíjala aj situácia v oblasti nezamestnanosti, ktorá vykázala pokles.
Aj vyhliadky pre tento sektor zostávajú relatívne pozitívne. Takmer tri pätiny výrobných podnikov očakávajú v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšenie produkcie.