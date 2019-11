Londýn 4. novembra (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny aj v októbri klesla, hoci o niečo menej ako v predchádzajúcom mesiaci a miernejšie, ako naznačoval predbežný odhad. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.



Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v októbri zvýšil na 45,9 bodu zo 45,7 bodu v septembri. Predbežný odhad pritom signalizoval, že októbrový PMI zostane na septembrovej úrovni, ktorá bola najnižšia za sedem rokov. No aj napriek lepšiemu ako očakávanému výsledku sa hodnota indexu udržala hlboko pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu.



Všetky tri skupiny výrobného odvetvia, na ktoré sa prieskum zameriava, opäť zaznamenali zhoršenie prevádzkových podmienok v októbri. Výrobcovia kapitálových produktov a polotovarov pritom vykázali strmší pokles aktivity ako výrobcovia spotrebného tovaru.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, Nemecko zostalo hlavným zdrojom oslabenia výroby v regióne, hoci zaznamenalo mierne zlepšenie. Jeho PMI stúpol na 42,1 bodu, čo predstavuje dvojmesačné maximum, ale zostal hlboko pod hranicou 50 bodov a bol najnižší v eurozóne.



Francúzsko, druhé najväčšie hospodárstvo regiónu, dosiahlo mierny rast, keďže jeho PMI stúpol na 50,7 (namiesto 50,5) bodu a bol najvyšší za dva mesiace.



PMI talianskeho výrobného sektora klesol na 47,7 bodu, čo je sedemmesačné minimum a španielsky PMI na úrovni 46,8 bodu bol najnižší za 78 mesiacov (6,5 roka).



Okrem Francúzska rástol výrobný sektor len v Grécku, kde PMI dosiahol v októbri 53,5 bodu, čo bolo štvormesačné minimum.



Prieskum tiež odhalil, že aj nové objednávky, ktoré sú ukazovateľom budúcej výroby, v októbri výrazne klesli, aj keď nie až tak prudko ako v septembri, keď dosiahli takmer sedemročné minimum. V každom prípade, úbytok nových objednávok zostal citeľný a súčasné obdobie ich kontrakcie sa predĺžilo na viac ako rok.



Ukázalo sa tak, že hospodárske a politické neistoty (napríklad brexit a obchodná politika USA) v októbri naďalej ovplyvňovali vývoj v eurozóne. Dôvera podnikateľov zostala nízka, na historickom minime.



Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit po zverejnení prieskumu skonštatoval, že aktivita výrobného sektora eurozóny zostáva slabá, blízko sedemročného minima. To naznačuje, že toto odvetvie bude mať aj v 4. štvrťroku negatívny vplyv na hrubý domáci produkt (HDP) euroregiónu. Williamson na základe týchto výsledkov odhaduje, že tempo poklesu produkcie výrobného sektora eurozóny v 4. štvrťroku prekročí 1 %.