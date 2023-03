Brusel 1. marca (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny vo februári opäť klesla, už ôsmy mesiac v rade a na najnižšiu úroveň za dva mesiace. Ale produkcia sa prvýkrát od mája 2022 zvýšila, keďže situácia v dodávateľských reťazcoch sa ďalej zlepšuje. Ukázali to v stredu výsledky spresneného prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa vo februári 2023 znížil na 48,5 bodu z januárových 48,8 bodu. Tento výsledok sa zhoduje s predbežnými údajmi. Hodnota indexu tak zostala pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej od poklesu.



Ale index merajúci produkciu, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba kľúčové sektory (služby aj výrobu) v eurozóne a považuje za dobrý ukazovateľ celkového ekonomického zdravia regiónu, vzrástol a tesne nad zlomovú hranicu, na 50,1 bodu z januárových 48,9 bodu.



Zvýšenie produkcie vo výrobnom sektore vo februári, aj keď len mierne, je vítanou správou. Predstavuje jej prvý nárast od mája minulého roka a ďalšie zlepšenie základného trendu, skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm S&P Global.



Zvýšenie produkcie odráža v prvom rade rozsiahle zlepšenie situácie v dodávateľských reťazcoch, pričom dodávky vstupných materiálov do tovární sa v priemere zrýchlili do takej miery, aká nebola zaznamenaná od roku 2009, dodal Williamson.



Zmiernenie napätia v dodávateľskom reťazci viedlo k prudkému zníženiu nákladovej záťaže, ktorej čelia továrne. Index cien vstupov klesol na 50,9 z 56,3 bodu v januári. To je jeho najnižšia hodnota od septembra 2020. Index cien výstupov však zostal vysoký, čo čiastočne odráža zvyčajný oneskorený efekt zmien v nákladoch, ktoré sa premietajú do výrobných cien, poznamenal Williamson.



Akékoľvek náznaky uvoľnenia cenových tlakov pravdepodobne privítajú predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorej sa zatiaľ ani zďaleka nepodarilo dostať infláciu k jej 2-percentnému cieľu napriek agresívnej politike zvyšovania úrokových sadzieb.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, najvyšší PMI výrobného sektora zaznamenalo vo februári Taliansko, a to 52 bodov, čo je desaťmesačné maximum. Nasledovali Grécko (51,7 bodu, deväťmesačné maximum), Írsko (51,3 bodu, štvormesačné maximum), Španielsko (50,7 bodu, osemmesačné maximum), Holandsko (48,7 bodu, dvojmesačné minimum), Francúzsko (47,4 bodu namiesto 47,9 bodu pri rýchlom dohade a štvormesačné minimum), Rakúsko (47,1 bodu, trojmesačné minimum) a Nemecko (46,3 bodu, menej ako 46,5 bodu pri rýchlom odhade a najmenej za tri mesiace).