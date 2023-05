Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v apríli klesla, už 10. mesiac

Brusel 2. mája (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v apríli opäť klesla, už desiaty mesiac po sebe, aj keď menej, ako naznačili predbežné údaje. Zároveň náklady na suroviny sa znížili najstrmšie za takmer tri roky. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a S&P Global.



Podľa konečných údajov sa index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov, v apríli znížil na 45,8 bodu z marcových 47,3 bodu.



Spresnená hodnota indexu je vyššia než 45,5 bodu pri predbežnom odhade, ale zostala hlboko pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej od poklesu.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, jedine Grécko malo v apríli hodnotu PMI výrobného sektora vyššiu ako 50 bodov, a to 52,4 bodu, čo bolo jeho dvojmesačné minimum. Všetky ostatné ekonomiky za ním zaostali, pričom najvyšší PMI malo Španielsko (49 bodov), po ktorom nasledovali Írsko (48,6 bodu), Taliansko (46,8 bodu), Francúzsko (45,6 bodu), Holandsko (44,9 bodu), Nemecko (44,5 bodu) a Rakúsko (42 bodov).



Prieskum odhalil, že objemy výroby klesli v apríli prvýkrát od začiatku roka v dôsledku zhoršujúceho sa dopytu, váhavosti spotrebiteľov a vysokej úrovne zásob klientov. Dopyt na medzinárodných trhoch sa tiež znížil a zamestnanosť sa spomalila.



Konkrétne index merajúci produkciu, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba kľúčové sektory (služby aj výrobu) v eurozóne a považuje za dobrý ukazovateľ celkového ekonomického zdravia regiónu, sa v apríli prepadol späť pod hranicu 50 bodov, a to na 48,5 z 50,4 bodu v marci.



"Tento pokles bol pomerne široký v celej eurozóne," skonštatoval Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Komerčnej banky.



Dobrou správou je, že aj vstupné náklady firiem sa znížili a najrýchlejším tempom od mája 2020, čo sa premietlo do cien hotových produktov, ktoré takmer nerástli. Presnejšie, čiastkový index výrobných cien klesol na 29-mesačné minimum 51,6 z 53,4 bodu.



Podľa de la Rubiu Európska centrálna banka (ECB) aj napriek tomu nemá dôvod na uvoľnenie svojej menovej politiky, keďže údaje o cenách služieb za apríl, ako aj údaje Eurostatu o ich vývoji v marci stále poukazujú na výrazné cenové tlaky.



Všeobecne sa očakáva, že ECB vo štvrtok (4. 5.) zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov v snahe vrátiť infláciu späť k svojmu dvojpercentnému cieľu.