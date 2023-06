Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa znížila už 11. mesiac v rade

Brusel 1. júna (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa aj v máji znížila, už 11. mesiac v rade, keďže dopyt klesol napriek tomu, že továrne prvýkrát od septembra 2020 znížili ceny. Ukázali to vo štvrtok výsledky spresneného prieskumu spoločnosti S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa konečných údajov S&P Global index nákupných manažérov (Purchasing Managers Index, PMI) z výrobného sektora eurozóny, ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v máji 2023 znížil na 44,8 bodu z aprílových 45,8 bodu.



Spresnená hodnota indexu je o niečo vyššia než 44,6 bodu pri predbežnom odhade, ale zostala hlboko pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast v danom odvetví od poklesu.



Čiastkový index produkcie, ktorý je súčasťou kombinovaného PMI pre oba sektory, výrobu aj služby a považuje sa za ukazovateľ ekonomického zdravia, klesol v máji na šesťmesačné minimum 46,4 bodu z aprílových 48,5 bodu.



"Slabý dopyt vo výrobnom sektore, ktorý sa od začiatku roka čoraz viac prejavuje klesajúcimi hodnotami PMI, viedol spoločnosti už druhý mesiac po sebe k zníženiu produkcie," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky (Hamburg Commercial Bank).



"Pokles nových objednávok doma aj v zahraničí signalizuje, že slabosť produkcie bude pravdepodobne pretrvávať ešte niekoľko mesiacov," dodal.



K oslabeniu dopytu došlo aj napriek tomu, že továrne znížili ceny hotových produktov po poklese výrobných nákladov, a to najviac od februára 2016. Čiastkový index výrobných cien sa tak znížil na 49 bodov z 51,6 bodu v apríli.



To pravdepodobne uvítajú predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým sa nedarí dostať infláciu v eurozóne späť k cieľovej úrovni 2 % napriek najagresívnejšiemu zvyšovaniu úrokov v histórii banky.



Cenové tlaky v dominantnom sektore služieb v bloku však zatiaľ zostávajú silné.



Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, jedine Grécko malo v máji hodnotu PMI výrobného sektora vyššiu ako 50 bodov, a to 51,5 bodu, čo bolo jeho štvormesačné minimum. Všetky ostatné sledované ekonomiky za ním zaostali, pričom najvyšší PMI malo Španielsko (48,4 bodu), po ktorom nasledovali Írsko (47,5 bodu), Taliansko (45,9 bodu), Francúzsko (45,7 bodu), Holandsko (44,2 bodu), Nemecko (43,2 bodu) a Rakúsko (39,72 bodu).